快閃40秒！女子城隍廟前等企鵝妹　一轉過頭觀眾驚：是高虹安

▲企鵝妹10日中午走到城隍廟附近。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進來台徒步環島，旅程中的突發狀況總引發關注。昨（10）日中午，企鵝妹走到新竹市區，行經城隍廟附近，為粉絲稍停腳步合照時，鏡頭前突然出現一位綁著低馬尾、身穿白襯衫的女子，還送上一些小東西，仔細一看驚呆觀眾，「高虹安？」「哇！市長！」話題掀起討論。

有網友10日中午在PTT的Gossiping板爆卦，「高虹安meet企鵝妹啦」，說他發現新竹市長高虹安出現在企鵝妹的直播中，而且還是超快閃，快到根本來不及截圖，「有露全臉，不過只有幾秒鐘。」留言處就有人秒回，「我還想說這個英文不錯」、「真的是本人耶！哇靠！」

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▲高虹安對企鵝妹說歡迎到新竹。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

其中，有網友忍不住開酸，「出現啦！第一個來蹭72妹（企鵝妹）的政治人物」、「不要蹭吧，政治綜藝化了」、「怎麼看起來跟路人路過一樣」、「先例一開，之後每個縣市長都要來見個面」、「果然去蹭了。」

不過，大部分的人看了直播片段後都給推，「講幾句，也沒拍照作秀」、「至少人家講兩句話、送個東西就離開了」、「說蹭的等高在fb發文再來嘴吧！我覺得高只是單純用粉絲心態而已」、「拿區長類比根本贏吧！高給個枝仔冰、說歡迎來新竹，人就走了，沒合照也沒強迫導覽」、「隨便一個路人都比她煩多了」、「72還差點pass過她」、「我是覺得這種尺度剛好啦！盡地主之誼」、「說蹭也可以啊！但蹭到不反感，不容易94了（就是了）。」

▲高虹安準備小禮物給企鵝妹。（圖／翻攝自twitch／Jinnytty）

貼文還吸引新竹本地人回文，直呼市政工作確實很重要，但高虹安中午時出現，跟企鵝妹講幾句話、送個小禮就走，前後不到三分鐘，「重點在於，沒有助理跟企鵝事先set、沒有招搖的請媒體拍照，頂多就助理站旁邊拍過程而已」，甚至沒有在社群上發文。

「比照以往政治人物的蹭，大張旗鼓請媒體來擺拍，搞得對方尷尬又無法拒絕，事後放上臉書文案寫的文情並茂，你說這叫蹭？」他覺得，高虹安這樣做，頂多可以說很接地氣、跟得上網路熱門話題，也可以說根本是私人行程。

至於企鵝妹怎麼想？他認為，在高虹安出現的時候，剛好有不少人想要合照，所以企鵝妹感覺是有點敷衍，外加高稱自己是市長，「隨便跑出一個人說自己是市長，也毫無架子，說完給完東西就走，瞬間有點難相信啊！後來經聊天室確認後，企鵝就呈現較驚豔的反應。」