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驚覺中捷恐出事！外師秒防衛「臥倒護頭」　反應超快全讚爆

網搜小組／鄺郁庭報導

台中捷運列車昨（10日）撞上倒塌的施工高樓吊臂，造成1死10傷悲劇，畫面曝光掀起議論。就有網友看了車廂監視器畫面，發現一位綠衣男反應相當快，在其他乘客兵荒馬亂竄逃時，他迅速倒臥並護頭，「是不是最佳求生的典範？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「中捷綠衣男的物理是不是唸得不錯？」說他看了車廂監視器畫面，發現畫面左側有一位綠衣男的反應很好，「正當隨車人員傻眼、杵在那邊不動時，綠衣男彷彿計算完接下來會發生的事情。」

因為當事情發生時，車廂裡的人一陣兵荒馬亂往後跑，「只有這位綠衣男迅速臥倒，面對衝擊方向躺得直挺挺的，手保護著頭部，準備接受撞擊。」撞擊瞬間，所有人摔得東倒西歪，甚至摔到車外，只有綠衣男繃緊身體、穩若泰山，堪稱最佳求生典範。

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▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼綠衣男迅速臥倒，並用腳抵住旁邊。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中捷運事故，隨車員。（圖／記者鄧木卿翻攝）

話題引發議論，「反應真的迅速」、「剛新兵訓練完吧」、「這傘兵吧」、「還以為他是被撞倒（畫質太差）」、「真的滿強的耶」、「直接臥倒」、「這真的厲害」、「懂得思考，臨機應變」、「雙腳抵住牆微彎吸收衝擊，真的判斷很快。」

其中，就有網友曝光綠衣男身分，「就那個加拿大人啊！就說台灣人過太爽要說幾遍，沒危機意識」、「他就是受訪外國人」、「這解釋了加拿大老師為什麼那麼清楚狀況，他就是站最前面的乘客」、「人家一開始就在隨車人員旁指導，後來看不行，就趕緊趴下護頭，反觀台人在那邊叫叫叫。」

▲▼ 中捷重大意外，受傷外師還原現場 。（圖／記者許權毅攝）

▲外師不解列車為何啟動。（圖／記者許權毅攝）

稍早，ETtoday新聞雲記者有採訪到該位「綠衣男」，他其實是從加拿大來的外師，受訪時表示，事發當時列車還停在月台上，門本來也還是打開的，接著聽見一聲巨響之後，就看見吊臂掉落，且還揚起粉塵，而當下所有人都發出驚呼，但此時列車的門卻開始關上。

一旁站務人員見狀立刻大喊不要開車，另外一名女子也對著手中對講機大喊，但列車卻還是照常發動，接著就撞上了吊臂造成意外發生。外師語帶憤怒，不管是什麼原因，事發前列車還是停止的，不知道為什麼吊臂掉落後，列車卻還是啟動，「我不知道這是為什麼？」

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