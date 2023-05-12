中捷撞到才停下！　關鍵40秒奪命「3環節全失靈」

記者黃翊婷／綜合報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因工地吊臂掉落造成1死10傷事故，隨著台中捷運局公開事發當時畫面，從吊臂掉落到列車撞上，中間大約有40秒的時間，卻因為障礙物偵測系統未發揮作用、保全及隨車人員反應不及，以及中捷綠線針對高架橋及隔音牆的偵測問題，3大環節接連失靈，最終釀成遺憾。

▲吊臂插進車廂裡。（圖／民眾提供）

台中捷運11日公布監視器畫面還原時間序：

12時26分50秒►列車駛進豐樂公園站第二月台。

27分04秒►吊臂即墜落砸到隔音牆。

27分05秒►月台保全聽到聲響回頭，確認軌道狀況。

27分14秒►保全察覺異狀，並以對講機通知站長。

27分20秒►隨車人員進車廂，列車關門。

27分26秒►旅客等相關人員發現前方揚起粉塵，車廂內的乘客站窗前查看。

27分30秒►列車駛離豐樂公園站。

27分32秒►隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業。

27分42秒►車內旅客眼見要撞上吊臂，開始出現防護動作。

27分45秒►列車撞上吊臂。

27分52秒►列車停下及緊急剎車作動。

中捷指出，隨車人員堅持到最後一刻才蹲下來躲避，當下時間非常短，確認有異狀後僅有13秒時間反應，當時隨車人員試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞。不過，有另一派人認為，從吊臂掉落到列車撞上，中間大約有40秒，反應時間並非只有一瞬間。

▲保全曾舉手示警。（圖／記者鄧木卿翻攝）

● 障礙物偵測系統未發揮作用

由於台中捷運設有軌道障礙物偵測系統，但高空掉落吊臂砸入台中捷運路線，距離列車僅150公尺且懸空，列車來不及剎車因而撞上。

▲吊臂砸在隔音牆上。（圖／記者許權毅攝）

消基會交通委員會召集人李克聰表示，台中捷運為封閉性路權，理論上是安全的，但這次掉落大型機具侵入且殺傷力大，台中捷運為自動駕駛，吊臂掉落時民眾先聽到巨響，接著目睹吊臂掉落，未來可思考優化偵測告警系統，除軌道偵測外物外，若偵測到異常震動和巨響，也可傳輸訊號讓列車自動停車，評估軌道偵測系統優化可能。

▲隨車員確認異狀，卻來不及反應。（圖／記者鄧木卿翻攝）

●保全及隨車人員反應不及

中捷指出，隨車員確認有異狀後，只有13秒時間反應。此外，保全發現異狀之後，緊急以無線電通報並舉手示意，無奈還是來不及阻止列車啟動。

逢甲大學洪百賢教授指出，就經驗上來講，13秒的時間其實不太充足，因為當事件發生時，要去看、去判斷並做出反應，13秒的時間一般來說是不太夠，比較特殊的狀況至少要20秒以上才足夠。

李克聰也提到，保全監看列車前方發現有異常，要如何應變把訊息傳遞給隨車人員，隨車人員到站後也要先下車看看前方路線有沒有問題再上車，如果相關人員看到了，應變應該及時處理，自動駕駛車輛只要不要讓車門關上就不會啟動，台中捷運應加強相關訓練。

中捷站務中心主任張仍瑞表示，當時隨車員有看到保全示警手勢，但一時之間無法意會，後來回過頭，待前方粉塵散去，才逐漸清晰才看到障礙物，隨車員當時一手拿著無線電緊急通報行控中心，另一手嘗試從值勤包掏出駕駛台蓋板鑰匙，試圖緊急煞車，無奈時間太匆促來不及；經調查，該名隨車員均依SOP處置，初步未發現違失。

▲吊臂從高樓掉落。（圖／民眾提供）

● 高架橋及隔音牆的偵測問題

根據中捷說明，第一時間吊臂掉落路線砸破隔音牆後懸空，導致軌道偵測系統無法及時偵測。李克聰表示，中捷偵測系統設計，若外物不是掉落接觸軌道，而是在軌道上方就無法偵測出來，相關偵測系統應該要優化，只要對行車會產生阻礙的，即便沒有在軌道上，但仍有撞到的風險，系統應強化功能，包括掉落後出現相當大震動，有沒有可能納入系統偵測範圍，讓列車自動剎車。

此外，李克聰也指出，台中捷運封閉型路線有全罩式隔音牆防護設施，但對於施工大型機具掉落沒辦法防護，針對相關規範應該要加強，在捷運沿線施工單位要提出配合交通維持計畫，特別是周邊施工有高風險大型機具時，應該在捷運非營運時段施工，施工規範應該要更嚴謹，並訂定營運時段禁止施工項目。

洪百賢則認為，全世界的全自動駕駛系統，比較少針對偵測高空入侵障礙物，畢竟從天空掉下異物的機會本來就不多，目前高鐵跟台北捷運的系統應該是針對異物侵入，比如有經過柵欄之類的，以高鐵來說是全線都有柵欄設計，若想裝設偵測設備，其他的例如台鐵可能就沒辦法全線裝設，這取決於各個系統的成本考量、SOP、相關對策，並不是有一定的要求或是標準在。