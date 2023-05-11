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社會 社會焦點 保障人權

快訊／律師帶70萬現金！3吊車人員交保　被問是否道歉不發一語

記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中捷運10日撞擊掉落的施工吊臂，釀成1死10傷。蔡姓工地負責人、吊車業者劉姓男子、操作者呂姓男子、指揮者許姓男子等4人經地檢署複訊後，前2人分別被諭令以50萬元、30萬元交保，另外2人則雙雙以20萬元交保。

晚間8點多，工地負責人蔡男以50萬元順利交保，率先離開台中地檢署。另外3人則是等到晚間9點多，由律師帶著70萬現金前來交保。不過，當記者問到有沒有想向受害者家屬道歉時，3人均不發一語，交保後快步離開。

▼律師帶70萬現金替3人交保。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼吊臂砸中捷1死10傷！4工程人員涉3罪交保。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼吊臂砸中捷1死10傷！4工程人員涉3罪交保。（圖／記者白珈陽攝）

 

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