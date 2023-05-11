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靜宜大學給師生一封信「追念林淑雅」　擇期舉辦彌撒共同祈禱

記者柯沛辰／綜合報導

台中捷運10日撞擊掉落的施工吊臂，導致靜宜大學法學系助理教授林淑雅不幸罹難。靜宜大學11日發出給師生的一封信，談到林老師在校服務14年，是師生心目中的好師長、好同事，如今傳出噩耗，全校同感哀痛，已安排校內悲傷輔導，另擇期舉辦追思禮。

信中指出，林老師民國98年到校服務，是學生心目中專業、優秀、熱心的好老師，在同仁眼中更是一位溫柔且頗富社會關懷行動力的好同事，如今因中捷事故不幸離世，秘書處、人事室與法律系等相關單位第一時間獲悉噩耗，立即聯繫家屬，全力協助後續相關事宜。

▲▼ 靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆 。（圖／民眾提供）

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▲靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆 。（圖／民眾提供，下同）

事後，法律系主任、同仁及人事室主任10日傍晚赴台中市立殯儀館上香致意，當面向林老師家人表達深切哀悼。另外，校方也於任垣樓212研討室設立追思專區，供師生向林老師表達緬懷與感恩，並在校園彌撒中靜默祈禱，由學務處諮康中心輔導老師安排悲傷輔導，另將擇期舉辦林淑雅老師追思禮。

信中呼籲，請大家一起為林老師的靈魂安息祈禱，祈求天主賞賜她早日進入永恆的光明國度，同時也為林老師的家人、親友祈禱，求天主撫慰他們失去林老師的傷痛，賜予平安。

▼學生自發性到學校設置追思牆。

▲▼ 靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆 。（圖／民眾提供）

▲▼ 靜宜法律系助理教授林淑雅搭乘中捷遇難，學生設立追思牆 。（圖／民眾提供）

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