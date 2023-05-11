桃園勞檢處查建案　全面勞檢結果曝

▲桃園勞檢處針對轄內建案進行全面勞檢。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

興富發建案吊臂砸中台中捷運造成乘客死傷，引發各界關注。桃園市政府勞動檢查處(下稱桃檢處)偕同桃園市政府建築管理處，11日立即派員至轄內2件興富發建案進行全面檢查，結果發現其中一件有違反職業安全衛生法規定，桃檢處將裁處新臺幣10萬元至30萬整，並予以部分停工處分。

另一件建案係屬丁類危險性工作場所，屬職業安全衛生署北區職業安全衛生中心權責，現場稽查時亦有發現重大缺失，後續將移送職業安全衛生署北區職業安全衛生中心進行裁處。

市府勞檢處表示，經查興富發集團在桃園共有10件建案，其中7件已經開始施工，2件僅有放樣未有進場施工，餘一件已取得使用執照，無施工情事，今日稽查缺失主要為墜落、物體飛落及感電有使勞工發生危害之虞未有相關防護措施，桃檢處後續會針對餘下建案進行全面檢查，並以嚴查重罰方式，責令興富發集團務必恪遵法令，保障工程安全。

另有關桃捷公司將針對桃園捷運沿線41處工程，納入巡檢重點，查位於桃園市轄內有24處工程，其餘位於臺北市及新北市，桃檢處於今日亦派員實施監督檢查，重點為工程是否有使用塔吊起重機或重型起重機，訂定相關防止災害對策及落實自主檢點等，今日共完成9處工程監督檢查，現場尚無立即危害之虞，已告知事業單位須按職業安全衛生法規定辦理，並落實自主管理及檢點，餘15處工程尚未完成監督檢查，桃檢處預計於近日盡速完成，以預防類似案件再次發生。

桃檢處於進行監督檢查時過程中，發現有一處未在列管名單內的在建工程正使用移動式重型起重機具從事吊掛作業，但其起重機作業範圍下方地盤軟弱，事業單位卻未於起重機下方鋪設具有充分強度及足夠面積之鐵板或墊料等，防止起重機具翻倒，恐有危害捷運行駛安全，已勒令立即停工並處以新臺幣3萬元至30萬元整，桃檢處再次呼籲各事業單位務必嚴守法令規定，不可心存僥倖，如因未依規定辦理致發生重大職業災害時，將予以嚴處並移送地方檢察署依法究責，另起重機駕駛如有過失者，亦將逕送法辦。