1天釀1死5傷車禍！景山：駕駛沒有超時工作　桃市勞動局將勞檢

▲景山交通公司昨天一天內在國道發生2起重大車禍釀1死5傷慘劇，圖為勞團去年8月赴交通部抗議，要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。（資料照／記者李姿慧攝）

記者沈繼昌／桃園報導

總公司位於桃園市的景山交通公司昨天一天內在國道上發生2起重大車禍，造成1死5傷慘劇，由於外傳肇事原因偏多主因駕駛超時、違規駕駛有關，桃園市勞動局昨天指出，將調查該公司是否有違反勞基法規定，讓駕駛連續出勤及超時工作情事，今（14）日則強調將盡速派員實施勞動檢查；景山公司回應，員工出勤都有勞基法規定，並沒超時工作，至於昨天2起車禍駕駛出勤也都是正常工作。

據指出，景山交通公司被貨運業界指稱有不少黑歷史，集團旗下運輸公司司機疲勞駕駛、違規與違法超時工作屢見不鮮，車輛在國道上高速行駛，肇事死傷意外層出不窮，勞團曾於去年8月赴交通部抗議，要求對景山停止部分營業或撤銷營業執照。

▲國道6號東向1.8公里昨天早上五發生重大事故，駕駛王女遭撞飛當場不治。（資料照／讀者提供）

針對景山交通公司昨天一天內發生兩起重大交通事故意外，疑似違法讓駕駛超時與連續出勤違法工作情事，桃園市勞動局昨天表示將調查該公司是否有違反勞基法規定，讓駕駛連續出勤及超時工作情事，若有違反以上有關工作時間之規定，將裁處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

桃市府勞動局今天再度回應，針對景山交通連續發生交通事故，該集團公司曾讓駕駛有超時工作情況，勞動局亦曾有裁罰紀錄。針對此案，將盡速派員實施勞動檢查。

景山交通公司今天也回應，昨天上午出勤駕駛是10日休假；昨晚駕駛則是10、11日輪休，他們出勤都屬正常的；此外，員工出勤都依照勞基法規定，並沒超時工作問題。