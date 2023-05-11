陳時中稱郭台銘過河拆橋　黃光芹反轟：高端弊端才是真正大菜

▲資深媒體人黃光芹。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘近來再度提起疫苗議題，指控蔡政府卡關，外界湧現不同看法，時任衛福部長陳時中則表示，當時採購疫苗大家非常辛苦，很多人盡很大力量，過河拆橋是不好的事情。對此，資深媒體人黃光芹11日反轟，「請問陳前部長，購買疫苗期間，你有造橋鋪路？還是根本雙手一攤？」，並直言高端系列弊端才是真正的大菜。

陳時中日前受訪時還原當時BNT疫苗採購過程，表示最後四方合約有成，政府絕對出了很大力氣，郭董就他想記憶的部分說明，購買疫苗是美事一樁，不要為了選舉讓好事變不好的回憶，並強調當時大家非常辛苦，怎麼讓四方合約談成非常不容易，很多人盡很大力量，過河拆橋是不好的事情。

對此，黃光芹批評，「久違的陳前部長，不出來則已，一出來再次仇恨值大爆發」，她表示，表面上看，目前郭台銘正為國民黨的提名而戰，但深層的隱憂是，民進黨總統參選人賴清德如果不一點一滴清除路障，等選戰正式開打，高端系列弊端才是真正的大菜，恐傷賴清德的選情。

黃光芹指出，郭台銘在2021年5月23日提出BNT疫苗捐贈方案，「請問陳前部長，你在同月28日開出的四步驟、八條件，是開路、還是增設路障？你是高高在上、還是跳下來幫忙？」，難怪院士陳培哲批評，「這些繁複的手續，對引進者，有嚇阻效果！」

此外，黃光芹提到，永齡基金會勉力在6月1日送件到食藥署之後，除了醫師李秉穎造謠，指郭採購的疫苗快要過期，而陳時中也兩度出來唱衰，一次在6月3日說「買不到的，我敢這樣子講！」，令PTT炸鍋；緊接著，在6月16日又再唱衰一次，說什麼疫苗大廠只賣給國家。後來在郭去信總統蔡英文，總統終於出面主導官民合作，另一方面郭又請出國安會秘書長顧立雄出面，最後才促成四方合約的簽成，政府的角色在其中，並没有被矮化。她大批，「你昨天還敢提什麼四方合約你盡力好多力，你就是最大的阻力！」

「陳前部長，你為何仇恨值那麼高？」，黃光芹強調，郭台銘飛到德國去催貨、查廠，每一步都十分困難，想拚8月9日排產，趕在9月開學前將疫苗進到台灣。她直言，「要不是BNT原廠主動告知，你們並未發緊急授權EUA，找你有用嗎？人命關天，食藥署還堅持用『實驗室數據』刁難，要不是郭在8月3日上午上飛機前，打電話給顧立雄，交代『今天』一定要拿到EUA，否則你們還在裝死！而你在下午記者會上宣佈，『以最快的方式』發出，根本是在演戲。」

黃光芹最後再痛批，疫情最吃緊時，跟衞福部要什麼、沒什麼，為了護航高端，就連日本要送台灣疫苗，陳時中都敢擺出姿態說「要快喔，不然來了沒用」。她大轟，「你們最常說的是『有啦！有啦！』，但拖到最後火燒眉頭了，卻什麼都没有。」