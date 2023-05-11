國會助理過馬路遇警車未禮讓　王婉諭發函要解釋卻挨批「濫權」

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量立委王婉諭國會辦公室同仁日前要走斑馬線穿越馬路時，遇到警車未禮讓行人，因此王的辦公室發函警政署，要求相關分局說明，然該則便箋卻被上傳至臉書匿名社團，王更被批「痢萎」、濫用職權。對此，王婉諭10日解釋發函原因，並強調自己並未濫權，同時也要警方說明，為何該資訊會被公開在網路上。

王婉諭辦公室一名女性同仁8日下午返回立法院途中，當綠燈後正要行走斑馬線通行一處十字路口時，看到左側一輛警車僅在轉彎處斑馬線前稍作暫停，看一下該同仁即續開，未先禮讓行人通行。由於該同仁當下來不及拍攝，無法確認警車車號，因此王婉諭辦公室發便箋給警政署，協助釐清警車未禮讓行人的原因，及是否有違《道路交通管理處罰條例》。

然而臉書匿名粉專「靠北police」10日下午發出一篇貼文，文中雖未指名道姓，但以「痢萎」代稱王婉諭，並批王濫用職權，為了附和時事，沒啥建樹。文中還寫道，「大痢萎懂不懂？警察光應付你們這種民代就飽了！還談什麼治安！瞎了眼的歹完郎，這種人還配當選嗎？真悲哀」。

▲臉書匿名粉專「靠北police」發文批評王婉諭。（圖／翻攝自臉書）

對此，王婉諭11日回應，她並沒有要濫用職權，而是想了解，當行人遇到此狀況，是無法立即撥打110請警察到場取締，也無法即使反應去記錄到車牌，大概只能知道哪個時間、在哪個路口、車上是寫著什麼分局等資訊；假如今天是一般民眾經過這樣的申訴、陳情，會被怎樣處置、對待？所以她希望透過辦公室同仁個人的經歷去做了解，所以發函希望相關分局能夠說明，但目前收到的回覆是，由於沒有具體車牌等，所以沒辦法調閱。

王婉諭說，這正顯示出，當市井小民遇到類似情況時，完全無從取締，讓警察導正其行為，所以這完全無關濫權或施壓；如果連立委辦公室希望了解卻沒有可能性，那一般行人遇到這樣的問題，可能只能摸摸鼻子算了。但她認為，除非是危急情況，例如救護車、警消處理緊急事故情況下，不然非執勤情況，不論是否為公務人員，都應該禮讓行人。

王婉諭強調，透過這件事可看到的是，現在的行人真的非常弱勢，當事人在發生這種情況下，還要能夠當機立斷馬上把對方攔下或記下車牌，才有辦法有做後續處理，所以她覺得還是得檢視如何更進一步保障情人路權。

王婉諭也說，同時她也想知道，像這樣的資訊為何會被公開在網路上，警方也得對這件事做說明。

據了解，相關分局長有向王婉諭辦公室溝通，而當時警車確實在執勤中，但當下是否有緊急事件需處理，還需再了解；此外王辦公室已看過遠處路口監視器畫面，惟影片中缺漏其辦公室同仁過馬路的片段。