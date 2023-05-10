行人過馬路安全嗎？趙少康曝真實數據　籲政府正視「行人路權」

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台南市北區一對母女8日過馬路時，遭到杜姓孕婦開車左轉撞上，3歲女童當場不治，媽媽則身受重傷，這起悲劇也引起社會關注。對此，中廣董事長趙少康10在臉書發文喊話，交通部跟地方政府必須正視問題，重視行人路權，養成「大車讓小車、小車讓摩托車、摩托車讓行人」的觀念。

趙少康指出，根據交通部道安資訊網，112年1到2月，道路交通事故高達6萬6630件，死亡人數526人，與去年同期比較增加了10%；其中行人路口發生事故死亡的就有39人，與去年同期比較增加了8.3%，這凸顯即便在有交通號誌的行人路口，行人都很難安全的過馬路。

此外，趙少康提到，美國非常重視行人路權，甚至訂立了「行人全通過才能開車」的法規。他舉例，在美國，車輛開到行人穿越道要「完全停止」，不只有減速而已；若是到四叉路口，車子要全部停下來，再看誰先到誰先走，如果同時到就右邊車先走；美國很多地方沒有紅綠燈，可是它們遵守路權觀念，不會搶快超線，反觀台灣是「車比人重要」。

趙少康表示，台灣有很多交通基礎設施極須改善，例如道路應該全面增設夜間反光標誌，避免夜間視線不清發生車禍、人行穿越道可以退縮，避免死角。而台灣的交控系統也很老舊，能不能利用AI技術，視車輛及行人多寡來調整燈號秒數，改善空汙也解決交通雍塞。同時，應該提高路口的見警率，不要讓義交站第一線。

趙少康強調，改善交通安全，牽涉系統性規劃及突發性的疏忽，兩者缺一不可。他呼籲，政府部門真的要痛定思痛，這不是交通部長王國材一句「非常愧疚」就能解決，交通部跟地方政府必須正視問題，重視行人路權，養成「大車讓小車、小車讓摩托車、摩托車讓行人」的觀念，愈是弱勢的愈需要被禮讓，真正讓台灣脫離「行人地獄」的惡名。