警花換跑道　考上國營事業企管類榜首！轉職台電返鄉服務

▲由警轉公的國營企管榜首徐宏玫，為下載台電App首次認證加贈「理想高分100」電桿牌鑰匙圈活動代言。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「考季」到來，離鄉從事警職5年的警花徐弘玫，因有感於國營事業台電公司工作較為穩定、薪資福利和升遷制度亦佳，毅然決定轉換跑道，考國營事業職員企管類並榮登榜首，分發至台電南投區處為鄉親服務；而台電今年推出2.0版創意「理想高分100」電桿牌鑰匙圈、宣導下載APP進行電號認證，她也為活動代言，希望將自己的考運傳遞給所有考生。

台電南投區處指出，徐弘玫原本在新北市從警，歷經去年底筆試、今年初複試、錄取報到、受訓分發，目前已在第一志願單位實習；她日前與南投區處處長張毓哲一起帶著「理想高分100」電桿牌鑰匙圈，到草屯鎮登瀛書院過爐火，表示自己能夠在自己家鄉服務用戶，內心感到欣慰與歡喜，也希望藉此請文昌帝君保佑將要參加國中會考及大學指考的考生，都能順利獲得理想高分、考上第一志願。

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張毓哲表示，繼110年推出1.0版創意「理想高分100」電桿牌鑰匙圈後，今年再次創新推出2.0版，凡是下載台電APP、完成首次認證電號之新用戶，除可獲贈精美宣導品，還會再加贈新版電桿牌鑰匙圈：其正面設計「理想高分100」為桿號，代表全力追求理想高分、100滿的目標，背面設計以「節電 從我改變」及「智慧生活168」標語，配合台電於4日啟動今年節電系列活動，呼籲民眾改變生活習慣來節電、成為168（一路發）的省電達人。

台電南投區處表示，使用台電APP不僅能輕鬆繳電費，申辦多項業務及查詢申請案件進度也省時省力；自即日起完成台電APP首次認證電號之新用戶，可逕洽該處各服務據點臨櫃索取2.0版電桿牌鑰匙圈，數量有限、送完為止，歡迎多加利用。