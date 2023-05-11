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台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

▲▼ 社交距離APP（圖／記者劉維榛攝）

▲「台灣社交距離」是疫情期間，為減少傳染風險所開發出來的一款APP。（圖／記者劉維榛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

「台灣社交距離App」是專為疫情所開發，如今解封後，這款程式已沒有作用，不過卻有一名網友收到一條訊息推播，內容主要是澄清BNT疫苗的爭議，讓他不禁疑惑「這款App開始有打假消息的業務了嗎？」貼文一出，網友也開玩笑表示「再裝個半年會不會改推送選舉拜票訊息」。

原PO昨（10）日在PTT八卦板指出，收到「台灣社交距離」App推播，內容寫道「疾管署澄清有關和鴻海創辦人郭台銘辦公室表示，『政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致』，並非事實。」原PO說，之前都是推播猴痘或A肝資訊，這次收到澄清訊息，讓他不解問「這款App開始有打假消息的業務了嗎？」

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▲▼社交距離APP推送有關澄清疫苗爭議的訊息。（圖／翻攝自PTT）

▲社交距離APP推送有關澄清疫苗爭議的訊息。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出網友紛紛表示疑問，「這訊息跟社交距離有什麼關係」、「這個App怎會傳這種東西，太怪了啊」、「重新定義社交距離」、「再裝個半年會不會改推送選舉拜票訊息」。

部分網友還大歪樓表示，「竟然你還裝著這個廢物app」、「你還沒移除天啊」、「這個垃圾東西你還裝著？」、「你是不是很喜歡下載木馬程式XD」、「沒想到還有人沒刪」、「你還裝著這個廢物App？」、「提醒你刪除無用APP」。

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