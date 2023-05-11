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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：中國將試圖干預總統大選　經濟制裁脅迫台企

▲▼駐美代表蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲駐美代表蕭美琴近日接受外媒專訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

駐美代表蕭美琴近日接受外媒《華盛頓時報（The Washington Times）》專訪表示，台灣民主面臨中國軍事、灰色地帶（gray zone）訊息戰及其他影響力操作的威脅，普遍預期中國將試圖干預我國總統大選，中國意圖弱化我國民主，亦運用經濟制裁等工具脅迫台企，而我國採取不對稱武器增強自我防衛，將持續作為世界上最安全、最可靠的商務投資地點。

針對股神巴菲特（Warren Buffett）認為中國對台威脅，意味台灣變成愈加危險的經商地點，蕭美琴接受專訪時應詢表示，台灣將持續作為世界上最安全且最可靠的經商地區，台灣既有發展的技術及繁榮，讓我國仍然為全球繁榮不可或缺及無法取代的一部分，台灣致力於維持現狀、防止對區域和平與穩定的任何破壞。

蕭美琴表示，台灣一向持開放態度願與中國對話，然而北京仍舊毫無回應；台灣無意與中國進行軍備競賽，但是中國在台海周圍增強軍事活動，反而讓台灣獲得更多國際支持並紛紛採取「自由航行」行動，以確保台灣海峽仍是國際水域。

蕭美琴談及，台灣人民盼在無脅迫的環境中選舉，自由選擇最佳領導人，並對猖獗的假訊息及支持北京立場的假新聞滲透台灣國內政治的情形感到憂慮，普遍預期中國將試圖干預我國總統大選。她說，中國意圖弱化我國民主、分化並激起社會不滿，亦運用經濟制裁等工具脅迫台企，不過，若是中國想贏得台灣人民芳心，最佳辦法是停止威脅台灣，中國執政黨應尊重台灣人民的選擇及生活方式，擁護人民選擇的政治制度。

蕭美琴強調，在國內外對抗中共意識形態最佳方法，就是加強台灣民主，對台灣而言，每天都是挑戰。她說，如何讓台灣民主更能抵禦攻擊，並創造空間，讓人民能在不受脅迫情況做決定，從長遠來看，維護及捍衛台灣自由就是確保中國人民能嚐到自由滋味的最佳機會。

此外，針對各方臆測的中國軍事行動時間表，蕭美琴不作評論，她指出，台灣所做一切均是為提升自我防禦能力，以達到預防及阻止衝突發生，而北京從未隱瞞其長期意圖，利用美國政治領導人與總統蔡英文會晤，對台加強挑釁性軍事活動，台灣現在與美國及區域夥伴合作，以阻止戰爭，在烏克蘭發生的暴行提醒大家，這種情況不能在區域重演，而台灣政府延長義務役兵役時間自4個月至1年，是重要政策，也是艱難的政治決定，根據近期民調，約85%台灣人支持該政策。

針對美國售台約190億美元武器延宕問題，蕭美琴表示，美國防生產及供應鏈問題限制防禦武器的交付，國會兩黨支持者籲請拜登政府採取更多行動，台灣已看到進展，在與美協商中，台灣亦重新考慮購買可運用於不對稱作戰的昂貴軍事武器，以因應規模、裝備多且精良的對手，例如，台灣購買更多F-16戰機並建造潛艇以加強國防，台美就未來優先採購不對稱系統具高度共識，部分被證明在烏克蘭戰區非常有效，而台灣同時積極尋求採用，而開放更多美國科技控管，能使台灣自行生產零件以維護老化的F-16機隊。

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