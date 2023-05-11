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綠穿防彈衣問「可否跟黑道喬一下」　侯友宜大怒：議員不能污辱我

▲▼ 民進黨穿防彈衣質詢侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲民進黨穿防彈衣質詢侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市近期發生多起命案，新北市民進黨團今（11）日身穿防彈衣進行總質詢，市議員張錦豪在質詢時向新北市長侯友宜表示，「市長這麼會喬事情，可不可以請市長跟新北黑道喬一下，請黑道不要在新北開槍了」，不過這句話讓侯友宜大怒，「我鄭重跟議員報告，我這輩子沒有跟黑道喬過什麼事情，請不要污衊我，你把證據拿出來」。

新北市民進黨團今日質詢針對近期新北多起槍案進行質詢，同時他們也在備詢台旁放上「市政擺爛、治安崩壞」板子，市議員張錦豪、戴瑋姍、林秉宥、顏蔚慈、蘇錦雄都穿上防彈衣進行質詢。

質詢過程中，張錦豪指出，「市長這麼會喬事情，可不可以請市長跟新北黑道喬一下，請黑道不要再新北開槍了」。此時引發侯友宜大怒，「我鄭重跟議員報告，我這輩子沒有跟黑道喬過什麼事情，請不要污衊我，你把證據拿出來」、「不能污辱我去喬事情」。

▲▼ 民進黨穿防彈衣質詢侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

侯友宜再說，「鄭重跟議員們說，我當警察那一天開始就對黑道就勢不兩立，我們的治安沒有滿意的一天，我們會不斷接受挑戰，我們要繼續努力加油，但是我不能接受議員說我跟黑道喬事情，我沒有生氣，我是在跟議員們溝通清楚」。

顏蔚慈再問，「市長，你跟黑道有溝通管道嗎？」侯友宜回，「你怎麼說我跟黑道有溝通管道？當然沒有啊！該辦就辦、該抓就抓！」顏蔚慈再說，「但是市長，你連自己人都保護不了耶！」似乎是在說昨日五股命案死者是新北市副發言人張劭斌的親弟弟。此時新聞局長張愛晶直接回應「請議員不要消費家屬！」顏蔚慈急回「我哪一句是在消費？」張回，「議員剛剛說是自己人」顏不滿回「聽不下去了啦！」即提早結束質詢。
 

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