徐巧芯公布郭台銘錄音檔　蘇巧慧抓漏：「這句話」打臉造謠

記者呂晏慈／台北報導

積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘，近日再提BNT疫苗採購事件，台北市議員徐巧芯日前在直播中公開郭在宴席談話的錄音檔，稱郭曾寫「買疫苗，全家移民不選總統」承諾書給蔡英文。不過，民進黨立委蘇巧慧11日指出，郭台銘至少4次強調自願寫信，並非名嘴當年所稱「黨政高層要求」被迫寫下承諾。

▲民進黨立委蘇巧慧。（資料照／記者湯興漢攝）

蘇巧慧今天質疑，去年曾有名嘴「造謠」，指稱郭台銘為了採購BNT疫苗，被「黨政高層要求」簽署不參選2024總統的切結書，當時一干人跟著捕風捉影，攻擊當年盡心盡力協助完成採購與捐贈疫苗程序的政府，結果，徐巧芯昨天公布郭台銘私下談話錄音，意外揭露這段話是郭台銘自己要寫的，並非黨政高層要求。

蘇巧慧表示，錄音檔中，郭台銘在聚會中有一段話：「送給（時任總統府秘書長）李大維的時候有，我說『我有寫』，我說『我自己寫』，『不是她叫我逼我寫』」，郭台銘席間至少強調了4次自己是自願寫信，並非名嘴所說被迫寫下承諾。

蘇巧慧指出，短短一天內，國民黨和名嘴們就翻了了兩次船：第一，郭台銘友人的信證明當初擋疫苗的就是上海復星，而他買不到疫苗是因為疫苗原廠無法賣給政府以外的單位；第二，徐巧芯的錄音則證明黨政高層強迫郭台銘切結是名嘴造謠。

蘇巧慧表示，國民黨和藍營名嘴兩年來造謠政府阻擋疫苗、造謠執政黨逼郭台銘承諾，傷害了全世界防疫表現最佳的防疫團隊，這些為了政黨利益和個人聲量的行為，真的令人非常氣憤。

還原徐巧芯直播過程，徐巧芯當時說，郭台銘在餐會中提到，郭台銘寫了承諾書，保證如果自己出來選2024總統，就全家移民，因為有了這封信，民進黨的高層才開始考慮要讓郭台銘買疫苗，這封信是真實存在，而且原稿就在郭台銘手上，本來郭台銘打算在臉書公開，但被幕僚勸退。