16歲遭教授強上！女大生控被騙當小三3年　「打胎後不孕」斷關係

▲王姓教授出席公開活動的照片。（圖／羊城晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女網友9日發文自曝稱，自己16歲時遭鄭州大學王姓教授性侵，之後保持不倫關係3年，最後懷孕後被帶去打胎，造成不孕不育，最後兩人才斷了關係，此事引發輿論關注。10日晚，鄭州大學回應，涉事教授承認和女子有不正當關係。

綜合陸媒報導，5月10日下午，當事女子稱，她不是鄭州大學學生，就讀於鄭州某高校。2009年她16歲，王男來到該高校講課，兩人開始認識。

王男在了解她家庭情況後，打著「半個父親」的幌子接近她，「我是班上年紀最小的，他了解我的家庭情況，表現得很關愛。說我孤苦無依，老師可以算作半個父母，讓我有困難可以找他。」

2009年，在她反抗的情況下，王男和她發生性關係。王男一直PUA她，侵犯她，直到2012年1月，兩人才斷掉不正當關係。斷掉關係很重要的一個原因是，她因為王男流產，不孕不育，「2012年畢業之後我懷了孕，他帶我去流產，但沒在手術室附近出現，是我自己簽的字。」

女子表示，流產之後曾去王男家討要說法，「我也不知道具體要什麼說法，就是想鬧一下。他和妻子兩人在院子裡跟我談，我打了他幾巴掌，旁邊有個保安看到。」

女子稱事件之後，她曾在出租房吃頭孢、飲酒（編按：頭孢類藥物會影響酒精代謝，造成乙醛在體內的蓄積，引起消化、呼吸、循環、神經系統的不良反應，導致噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈、心悸等症狀；嚴重者會發生呼吸抑制、心梗、心衰、精神錯亂等一系列可致死的臨床症狀，這些症狀統稱為雙硫侖樣反應。），然後發簡訊給王男，王男報警後帶著警員和救護車上門將她送醫搶救。女子稱，因為覺得丟人，她當時未向鄭州大學舉報，也未向警員報警。

「我已經30歲了，至今一個人生活，這件事一直是心裡一道過不去的坎，我覺得不配去找另一半」，女子說，最終她決定給自己一個交代，也擔心王男即將安全退休，於是採用魚死網破的方式公開舉報。

據女子介紹，她的父親早年離家出走未歸，母親有新的男朋友，她國中之後就外出打工，15歲第一次吃生日蛋糕，一直缺乏家庭關愛，「2008年，感覺學歷還是重要，我自考進入鄭州一所高校的本科。所以網友質疑我為啥16歲上大學。」





▲鄭州大學被曝教授性侵學生。（圖／羊城晚報）

該女子說，「王男性侵、PUA，給我的傷害太大。我這麼多年一直想忘掉，但忘不掉，在人面前假裝堅強。發帖說出來，是不想再裝了。發帖不是為了要賠償，不是要拿王男怎麼樣，是覺得說出來就解脫了。」

對於帖文發出後，輿論高度關注，性侵涉嫌刑事犯罪，是否有證據證實帖文所說？女子表示，沒有證據支持帖文所說，只有幾段2012年的電話錄音，能說明兩人有不正當關係。被多次問及是否願意提供上述錄音時，女子表示，先不提供，暫不提供。

剛開始接受校方調查時，臨近退休年齡的王男否認兩人有不正當關係。最終，王男承認兩人有不正當關係。女子的帖文核心內容是性侵和PUA，但王男否認，說兩人保持不正當關係已有多年。

在何種情況下發生的不正當關係？保持了多久？涉事雙方說法截然不同，相關部門仍在調查。目前，鄭州大學高度重視此事，希望女子能和校方調查人員見面。

公開報導顯示，5月10日上午，教授王男前往轄區派出所報警，女子沒來。該女子說，「他報警很大可能是說我誹謗他。」女子直言，「我已經做好準備，如果最後因為缺少證據沒能認定他的行為，我願意接受一切後果。」

5月10日，鄭州大學黨委教師工作部發布說明，通報稱，5月10日凌晨，網路上出現我校馬克思主義學院王男有關問題信息。學校高度重視，已在第一時間成立工作組進行調查，將根據調查結果依法依紀依規處理。調查期間，將暫停王男一切教學活動。學校始終高度重視師德師風建設，對於師德失範行為零容忍，歡迎社會各界對我校師德師風進行監督。