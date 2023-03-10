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快訊／王滬寧當選政協主席　「團派」胡春華退居二線仍是副國級

▲▼ 王滬寧是唯一學者出身的政治局常委。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 王滬寧「全票」當選政協第十四屆全國委員會主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／北京報導

全國政協十四屆一次會議今(7)日下午3時在人民大會堂舉行第三次全體會議，大會選舉政協第十四屆全國委員會主席、副主席、秘書長、常務委員。最新選舉結果出爐，中央政治局常委王滬寧當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會主席。

本次全體會議第十三屆全國政協主席汪洋來到大會會場，向十四屆全國政協常務委員會表示祝賀，與王滬寧互相握手祝賀。

王滬寧，男，漢族，1955年10月生，山東萊州人，生於上海，1977年2月參加工作，1984年4月加入中國共產黨，復旦大學國際政治系國際政治專業畢業，研究生學歷，法學碩士學位，教授。王滬寧（1955年10月6日－）。目前為中華人民共和國政治學家、政治家，正國級領導人，現任中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會辦公室主任。

行事低調的王滬寧在中共政治體系具有重要地位，他被視為中共「意識形態總管」，經歷「三朝國師」的思想規劃者，陸三位國家主席江澤民、胡錦濤以及習近平的相關演講稿出自王滬寧之手，在中共黨內享有獨特地位，目前是中共中央政治局7位常委裡面唯一的美國政治專家。

▲　▼二十大主席團常委會名單包括：習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、丁薛祥、劉鶴、孫春蘭、李希、李強、楊潔篪、陳敏爾、胡春華、蔡奇、、溫家寶、。（圖/記者 任以芳攝）

▲王滬寧「三朝國師」思想規劃者。（圖/記者 任以芳攝）

被外界稱為「領導人大腦」的王滬寧，2002年到2020年間擔任中共中央政策研究室主任，曾是江澤民、胡濤、習近平三任中共中央總書記主要撰稿人，也是唯一橫跨三任領導人，不受派系影響，一路被重用的中共意識形態大總管。

中共黨內人士和研究大陸政治中外專家學者指出，王滬寧是當今大陸最有影響力的人物之一，也是習近平過去10年來國內和外交政策的思想設計師，現為習近平標誌性的「中國夢」運動的策劃者。

根據大陸官媒資料顯示，王滬寧於新一屆中共中央政治局常委名單，排在第四位，當選全國政協主席之後，職責在中央分管統戰工作，兼任中央對台工作領導小組第一副組長，作為組長習近平最重要的助手。

王滬寧接任全國政協主席，未來五年可能著力在對台新論述，並推動對台「民主協商」。身為中共「意識形態總管」，台灣必須更加注意大陸對台統戰宣傳，大陸學者認為，台海大方針基調依然不變，只會更加強化和平統一進程。

▲▼ （猜測用）2022.10.23中共第二十屆政治局常委可能人選丁薛祥、陳敏爾、胡春華、李希、李強；即將下台栗戰書、韓正、李克強、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）（後製圖／記者任以芳攝）（合成圖／翻攝 大陸官網）

▲即將卸任副總理胡春華，退居政協仍是副國級 。（圖／記者任以芳攝）

大會公佈，石泰峰、胡春華、沈躍躍、王勇、周強、帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻、高雲龍、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇、朱永新、楊震等23名同志當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會副主席。王東峰同志當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會秘書長。乙曉光等299名同志當選中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會常務委員。

59歲的副總理胡春華去年沒有連任二十大政治局委員，外界預料將擔任政協副主席，提早退居二綫。按照今日公布新一屆政協副主席排序，排名第一石泰峰是政協第一副主席，去年10月在中共二十大一中全會擔任中央政治局委員、中央書記處書記、中央統戰部長，身兼數職，達到中共統戰部有史以來權力巔峰。

即將卸任國務院副總理胡春華，在新一屆政協主席排序為第二，過去被視為「團派」明星之一的胡春華官場浮沉多年，過去多次重大活動積極向習近平表忠誠，退居政協還是享有副國級待遇，外界分析可能是習近平對團派稍稍讓步。

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