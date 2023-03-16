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大陸 大陸焦點 特派現場

關鍵！陸對台工作會議尚未召開　台學者：極可能上升最高層級

▲▼中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲陸對台工作會議尚未召開，兩岸觀察今年開會上升「最高層級」參與。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

大陸十四屆全國人大一次會議於13日順利結束8天半會期，開會期間的涉台議題也是重申過去立場態度，因此「2023年對台工作會議」相當關鍵，以往都是農曆年前舉行，今年兩會後至今尚未召開，實屬罕見。研究兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今年對台工作會議籌備時間長，極有可能拉高開會最高層級，宣布重要涉台方向政策，但內容不離二十大基礎框架，堅持反台獨不變立場上，更加偏向加強兩岸發展交流。

大陸全國兩會於13日順利結束，開啟第三任期國家主席習近平在人大閉幕發表重要講話，強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，重申堅持一中原則、「九二共識」，反台獨和外部勢力干涉，積極推進兩岸發展。堅定不移推進祖國統一進程。

觀察今年整體兩會涉台議題，除了外交部長秦剛態度立場強硬，現場拿出《中華人民共和國憲法》重申台灣是中國一部分。其餘李克強最後一屆工作報告，習近平閉幕致詞，李強首場中外記者會的回應內容，沒有過於激烈言詞，方向都是去年中共二十大涉台核心基調，沒有更新的論述。

大陸兩會之後，外界把關注焦點放在「2023年對台工作會議」，依照該會議歷史慣例都是農曆年前或年後舉行，即使適逢人事大換屆，也會在兩會之前先舉行。但今年兩會結束後沒有釋出任何即將開會消息，實屬罕見。

中華戰略學會資深研究員張競認為，「每年年度對台工作會議越晚召開，表示會前籌備工作越審慎，推估今年有可能提升成為「2023年中共中央對台工作會議」，從原本業務性質檢討，拉高層級為政策性辯論。 」

▲▼1992年3月，鄧小平南巡、江澤民與鄧小平、 。（圖／翻攝 人民網）

▲江澤民主政時期至少4次參與「中共中央對台會議」。（圖／翻攝 人民網）

往年「對台工作會議」由國台辦主導，政協主席發表重要講話，如果出現會議名稱冠上「中共中央」，代表會議將拉高層級。因此，外界關注今年可能由中共總書記、對台領導小組組長習近平親自出席指揮，依照歷任中共領導人確實有打破慣例，比如江澤民、胡錦濤時期加起來，至少召開5次最高層級「中共中央對台工作會議」。

第一次時間點是1990年12月，為期7天的「全國對台工作會議」，中共前總書記江澤民親自到現場，該會議是中共建政以來出席人數最多，領導人級別最高的對台會議。當年時空背景是蔣經國過世，李登輝主政，還有許多老兵返鄉，希望台灣方面開放「大三通」。該會議提出，「國共兩黨應儘早接觸，許多問題談起來，總可解決。」

第二次是1998年5月「中共中央對台工作會議」，時任總書記、對台領導小組組長江澤民出席，當年兩岸正經歷第三次台海危機。會議指出，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，江八點主張，堅持一中原則，堅決反對台獨分裂圖謀。

第三次是2000年5月13日，為期三天的「中共中央對台工作會議」，江澤民在會上發表重要講話。李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡錦濤、尉健行、李嵐清出席會議。該會議指出，隨著香港問題的解決和澳門問題的即將解決，接下來是解決台灣問題的崇高使命。

江澤民主政期間至少4次參加「中共中央對台工作會議」，到了胡錦濤主政時期並擔任對台領導小組組長後，只參加過2004年7月「中共中央對台工作會議」（第五次），當年大陸官媒並未發布相關新聞，媒體透過其他管道確認消息，該會議則聚焦如何應對前總統陳水扁連任後，加強兩岸經貿往來與人員交流的佈局。

▲▼2月2日，2016年對台工作會議在北京舉行。中共中央政治局常委俞正聲出席會議並作重要講話 。（圖／翻攝 新華社）

▲2016年「對台工作會議」在北京舉行，時任中共中央政治局常委俞正聲出席會議並作重要講話 。（圖／翻攝 新華社）

到了習近平主政時期，2016年2月2日「對台工作會議」曾引發外界高度關注。當年台灣政黨經歷第三次政黨輪替，中外媒體猜測習是否出席會議，最後由國務委員楊潔篪主持，中央政治局常委俞正聲發表重要講 話，中台辦、國台辦主任張志軍發表工作報告，該會議名稱也沒有冠上「中共中央」。

隨著習近平開啟第三任期，是否可能首次參與「對台工作會議」？孫文學校總校長張亞中接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「今年中國大陸政務系統人事大換血，預料等到習涉台人馬全部就位，召開『對台工作會議』才有實質性意義。」由於，「台灣問題」夾雜更複雜中美關係，今年尚未召開的「對台工作會議」格外關鍵。

至於今年「對台工作會議」可能側重方向？「中共領導人大腦」王滬寧目前是對台工作領導小組副組長，預料對台統戰依照中共二十大「新時代黨解決台灣問題的總體方略」定調方向，未來會更加側重兩岸交流與各黨派政治協商，努力推進「一國兩制、台灣方案」為目標。

▲▼ 2022年對台工作會議（1月25日）在北京舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席會議發表重要講話。 。（圖／翻攝 新華社）

▲2022年對台工作會議（1月25日）在京舉行，時任中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席發表重要講話。（圖／翻攝 新華社）

以往「台灣問題」被大陸官方視為內政，但從國台辦主任王毅開始從統戰系統轉為外交體系，足以顯示不是兩岸之間能解決的事，北京十分重視不讓「台灣問題」國際化。舉例去年1月25日「2022年對台工作會議」在北京舉行，中共外交體系一把手，前中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪親自主持會議。

張競指出，「從國台辦體制來看王毅、張志軍、劉結一、宋濤都是外交體系，大陸堅持兩岸屬於中國內政，實際上不管是涉台人事，或是重要開始出現外交體系人員來擔當，中共高層的戰略算計中，『台灣問題』確實具有強烈的國際性質。」

除了針對台海情勢，張競表示，習近平新人事全部到位，往後對台工作會加側重兩岸民間、經貿交流，一方面不讓美國和台獨可以做文章。預料北京會選擇性的放軟態度，試圖讓兩岸關係降溫，有利於後續對台統戰工作。

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