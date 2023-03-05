北京暫「冷處理」兩岸　張亞中：留意王滬寧對台新「促統」理論

▲大陸全國政協預備會議於3日舉行，會後汪洋與王滬寧握手 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸全國政協第十四屆一次會議今（4）日下午3時於北京人民大會堂正式開幕，政協主席汪洋發表任內最後一次工作報告，同時象徵團派走入歷史。有別於以往，開幕式並非政協副主席張慶黎主持，而是中共中央政治局常委王滬寧開場，政務細節變化也顯示習近平「打破常規」硬作風。對此，兩岸學者接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問認為，王滬寧主持政協開幕有承先啟後意味，不意外。值得觀察的是，政協是中共統戰最高單位，習近平下指導棋也會放更多權力，深得信任的王滬寧和宋濤，未來對台促統策略十分關鍵。

大陸全國政協十四屆一次會議昨下午在北京開幕，這也是政協主席汪洋最後一次代表政協常委會報告工作。早在去年中共二十大公布中央政治局委員名單，被視為團派代表的汪洋、李克強雙雙出局，正式宣告團派退場。

與此同時，曾與習近平於福建、浙江、上海共事的幕僚，也於政治輪替中晉升或破格提拔，「習家軍」成為中共政治派系現今最大力量。習近平不但打破國家領導人連任制度，用人標準和方向打破「常規」，不再循大陸「七上八下」和官場 ˋ人事更替慣例，比如繼續任用適逢退休年齡的王毅和張又俠，秦剛提前接任外交部長一職等。

從中共二十大到兩會前夕，除了黨政部分人事「不同步」，大陸官場政務運作出現細微變化。比如2022兩岸企業家峰會年會，大陸方面由王滬寧向峰會發出賀信，今年國民黨副主席夏立言訪陸直接會見王滬寧，全跳過尚未卸任的政協主席汪洋。有別於以往，昨政協會議開幕也不是政協副主席張慶黎主持，由王滬寧開場。

▲中共三朝國師、意識形態總舵手王滬寧將接下大陸全國政協主席一職。（圖／翻攝新華網）

上述政務運作細節變化也顯示，習近平打破大陸政治常規的「硬作風」。孫文學校總校長張亞中接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，王滬寧主持本屆政協會議開幕，有傳承意味，不意外。未來王滬寧接任政協主席後，與國台辦主任宋濤涉台角色都十分重要，工作任務直屬習近平。

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根受訪則認為，未來王滬寧接下汪洋工作後，對台方針不會有太大變化，由於「台灣問題」涉及國家核心利益、對美和國際關係，習近平會親自操盤，王滬寧是出謀劃策的靈魂人物。

經歷「三朝國師」的王滬寧是中共「意識形態」大內總管，未來對台統戰宣傳會有什麼樣調整？張亞中指出，「台海大方針基調依然不變，王滬寧和宋濤將嚴格落實、貫徹習近平意志。學者出身的王滬寧手段不會過於激烈，『促統』理論依據只會做得更為完善，軟性鬥爭會更強力。」

▲未來國台辦主任宋濤涉台角色極為重要。（圖／翻攝 中國台灣網）

相較於王滬寧，張亞中認為宋濤的定位會更吃重，比起以往歷任大陸國台辦主任是最關鍵涉台人物。未來涉台議題，習近平下命令，王滬寧主要輔佐和謀劃，偏向於政治性象徵，比如前陣子王會見夏立言，最終對台實際執行面以宋濤為主。

另外，汪洋今年任內最後一次工作報告，已經連續兩年未提「台灣問題」。張亞中指出，疫情三年下來，兩岸關係低潮、零互動，官方也「已讀不回」，北京用「冷處理」方式來表達兩岸關係，

再者，去年中共二十大對台目標方向明確。張亞中表示，「關於台灣問題，習近平二十大談話定調極為清楚，加上汪洋今年即將卸任，政協開幕式的工作報告未提展望涉台，可以理解。」