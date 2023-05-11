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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三寶陳情被打臉！議員稱「被騙開記者會」超難過：起初無事故影帶

▲賓士車駕駛找台北市議員張文潔陳情，兩人召開「侯探長無心市政，新北警局吃案」記者會。

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市議員張文潔因新北市行車糾紛9日召開「侯探長無心市政，新北警局吃案」記者會，事後行車紀錄器曝光，才知道陳情人在路上蛇行、緊急停車。對此，張文潔也在臉書發出聲明指出，她事前無法取得事故影帶等資料，才會誤信陳情人。

張文潔10日深夜在個人粉專發文表示，此次陳情人發生事故後，立刻報警通知警方到場處理。她因無法於事前取得事故影及相關資料，造成她誤信陳情人說詞，以致誤解警方處理過程有疏失，故召開記者會。

張文潔表示，她強力譴責危險駕駛，更支持基層員警執法，「對於事前未清楚查證事件經過，誤解海山分局及引起社會大眾的關注，特表歉意！！」

▲▼民進黨台北市議員張文潔。（圖／翻攝張文潔臉書）

▲民進黨台北市議員張文潔。（圖／翻攝張文潔臉書）

然而，網友認為張文潔大動作開記者會，卻僅透過臉書發文道歉，兩者不符比例，「這就是標準的大街罵人，小巷道歉」、「道歉要拿出誠意阿，基層警士氣都被傷害了，可憐吶」、「是否該帶著你的陳情人再開一次道歉記者會？」、「意思就是說！如果今天沒行車紀錄器、警察沒出面說明，那是不是就真黑白顛倒，變成對方的錯、基層員警故意刁難？而妳就簡簡單單的，在臉書推卸責任的道歉，就沒了？連個記者會的沒！對張xx要不要提告？他可是傷害了妳的信譽欸！對了！新北的交通事故，原來可以找北市的議員施壓！對不起是“幫忙”」。

針對張文潔的情況，民進黨台北市議員趙怡翔也在網紅Cheap的臉書留言緩頰表示，他10日在議場已經跟張文潔聊到這件事情，「她是被所謂的陳情人騙，感到非常難過與愧疚。簡單說，這件事情的事實與她當時獲得的資訊完全不同」。

趙怡翔表示，此事可以合理提出說張文潔團隊的查證能力是否足夠，或是案件篩選過程是否完整，「但我覺得不至於牽涉她是否支持交通平權，包括我在議會的交通改善提案，張文潔也幫忙連署」，「總之（對不起長篇大論），我們在交通改革這條道路上需要朋友，我不認為張文潔是敵人，我也相信在經過這件事情，她對案件、議題會更加謹慎小心，未來也會更加跟我們一起在議會推動交通改善的提案。」

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