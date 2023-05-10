24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市五股區今（10日）驚傳行刑式兇殺槍擊案！26歲姚男和死者24歲張男是同事關係，疑似為了70萬元金錢糾紛痛下殺手，姚疑朝張男後腦開槍，並且找來一名共犯協助棄屍，殺人後將屍體塞入透明置物箱內丟棄。據了解，今天剛好為張男生日，不料，他卻在這天遇害，生日慘成忌日。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，死者為24歲張姓男子，昨9日出門後就失去音訊，父母察覺不對勁隨即報警處理，警循線找到姚男，全案因此曝光。案發前，姚男表示，昨張男與他曾發生糾紛，2人相約到五股水碓公園附近談判，警方到姚男所說的地點後，發現張男陳屍該處。

姚嫌向警方供稱，他和死者是加油站的同事，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉，但前債未清。昨9日晚間6時許，張又到姚登林路家裡要再借50萬，他不答應，張就拿槍朝自己後腦勺開槍，姚事後用棉被裹屍裝在透明收納箱，載到五股區外寮路丟棄，姚矢口否認殺人。

警方稍早在姚車內找到槍枝，目前對他說詞持保留態度，後續將依槍砲彈藥、殺人罪將其移送。據了解，張男生日就在5月10日，他卻在這一天遭同事殺害，生日慘成忌日，令人思及為之鼻酸。