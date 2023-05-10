　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

記者陳以昇、閔文昱／新北報導

新北市五股區今（10日）驚傳行刑式兇殺槍擊案！26歲姚男和死者24歲張男是同事關係，疑似為了70萬元金錢糾紛痛下殺手，姚疑朝張男後腦開槍，並且找來一名共犯協助棄屍，殺人後將屍體塞入透明置物箱內丟棄。據了解，今天剛好為張男生日，不料，他卻在這天遇害，生日慘成忌日。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，死者為24歲張姓男子，昨9日出門後就失去音訊，父母察覺不對勁隨即報警處理，警循線找到姚男，全案因此曝光。案發前，姚男表示，昨張男與他曾發生糾紛，2人相約到五股水碓公園附近談判，警方到姚男所說的地點後，發現張男陳屍該處。

▲今天剛好是死者張男生日。（圖／翻攝自臉書）

姚嫌向警方供稱，他和死者是加油站的同事，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉，但前債未清。昨9日晚間6時許，張又到姚登林路家裡要再借50萬，他不答應，張就拿槍朝自己後腦勺開槍，姚事後用棉被裹屍裝在透明收納箱，載到五股區外寮路丟棄，姚矢口否認殺人。

警方稍早在姚車內找到槍枝，目前對他說詞持保留態度，後續將依槍砲彈藥、殺人罪將其移送。據了解，張男生日就在5月10日，他卻在這一天遭同事殺害，生日慘成忌日，令人思及為之鼻酸。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝
快訊／搭中捷遇死劫！林淑雅5家人痛心認屍　親弟說話了
24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　欠70萬陳屍山谷
中捷罹難者是20年摯友　她淚崩PO合照：多希望是一場夢
推特將推出「2新功能」！
快訊／吊臂砸中捷　建商「9建案」遭勒令全面停工
快訊／吊臂掉落砸中捷1死9傷　包商老闆等8人被警帶回訊問
中天新聞贏了「關台2年多」！電視台發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝　戴安全帽全程沉默

搭中捷遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍　親弟說話了

24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

中捷罹難者是她20年摯友　立委蔡培慧淚崩PO合照：多希望是一場夢

3歲女枉死路口！父重回現場致謝所有人：請將玩具轉給更需幫助的人

快訊／吊臂砸中捷釀1死9傷　建商「台中9建案」遭勒令全面停工

快訊／吊臂高空掉落砸中捷釀1死9傷　包商老闆等8人被警帶回訊問

吊臂砸台中捷運　受損2車廂要價2億元

嘉義市交通大執法　路口不停讓行人...7天告發749件

快訊／新北行刑式槍決殺機曝！為70萬對同事下毒手　 兇槍找到了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

應采兒「模仿陳小春帶娃」笑翻　狂吐槽他：我有3個兒子！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝　戴安全帽全程沉默

搭中捷遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍　親弟說話了

24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

中捷罹難者是她20年摯友　立委蔡培慧淚崩PO合照：多希望是一場夢

3歲女枉死路口！父重回現場致謝所有人：請將玩具轉給更需幫助的人

快訊／吊臂砸中捷釀1死9傷　建商「台中9建案」遭勒令全面停工

快訊／吊臂高空掉落砸中捷釀1死9傷　包商老闆等8人被警帶回訊問

吊臂砸台中捷運　受損2車廂要價2億元

嘉義市交通大執法　路口不停讓行人...7天告發749件

快訊／新北行刑式槍決殺機曝！為70萬對同事下毒手　 兇槍找到了

屈中恆小女兒被讚有禮貌　Vicky驚訝「常被投訴」曝不約束教育法

快訊／五股槍手「開槍爆頭同事」！移送畫面曝　戴安全帽全程沉默

中華醫大護理系317護生加冠　黃偉哲到場送祝福

《金師傅3》李聖經安孝燮狂撒糖、韓石圭「變了」！　柳演錫有望回鍋

廖健富適時二壘打　樂天前5局2比0味全

搭中捷遇死劫！林淑雅5家人接噩耗痛心趕台中認屍　親弟說話了

不用硬猛久！這10題中9＝「極品性愛高手」　快測你的性能力

雪碧花800萬整型「鼻子做4次」！　認容貌焦慮：一個月沒去就不舒服

24歲男「生日變忌日」遭近距離爆頭　疑欠70萬陳屍山谷

大車隊4月營收2.35億元、年增20%　靠司機與會員數雙成長

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

社會熱門新聞

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

基隆女外出買蛋糕　遭搭訕不成被毆眼窩骨折

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

目睹吊臂掉落！外師驚恐曝「列車卻照常關門啟動」

即／中捷意外！女遭吊臂重砸　血肉模糊掉車底慘死

鐵架貫穿中捷列車　座椅玻璃散滿地...傷者增至8人

永和大火！男見床墊起火急逃　女友燒成盤坐焦屍

遭影射斷掌案主使重量級大哥喊冤

快訊／中天遭NCC不予換照關台3年　法院今撤銷原處分

獨／7寶媽揹嬰滑雪、深蹲跳！高市府開罰了

更多熱門

相關新聞

即／新北行刑式槍決殺機曝！為70萬對同事下毒手

即／新北行刑式槍決殺機曝！為70萬對同事下毒手

新北市五股區10日驚傳行刑式兇殺槍擊案！26歲姚男和死者24歲張男是同事關係，疑似為了70萬元金錢糾紛痛下殺手，姚疑朝張男後腦開槍，並且找來一名共犯協助棄屍，殺人後將屍體塞入透明置物箱內丟棄，目前警方已找到槍枝就在姚男車子上，訊後將依殺人罪、槍械彈藥等罪嫌將姚男及共犯移送。

即／新北大樓起火　2人無呼吸心跳搶救中

即／新北大樓起火　2人無呼吸心跳搶救中

即／吊臂砸穿中捷1死8傷！興富發鞠躬道歉3聲明曝

即／吊臂砸穿中捷1死8傷！興富發鞠躬道歉3聲明曝

女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話：各人造業各人擔

女兒遭輾斃…肇事孕婦神隱！爸忍悲喊話：各人造業各人擔

中捷死者是靜宜助理教授！學生淚：老師人很溫暖

中捷死者是靜宜助理教授！學生淚：老師人很溫暖

關鍵字：

五股槍擊影音

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

林淑雅台中捷運遇難　曾為原民權益奔走

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

中捷死者身分曝光！　靜宜大學法律系助理教授

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面