牙膏、濕紙巾限時買1送1！　全台通路最新「激省優惠」懶人包

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

每周省荷包時間到了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新限時優惠，像是有牙膏、保鮮膜、濕紙巾等日常用品可享買1送1優惠，還有指定甜點只要半價吃，小確幸肯定不能放過，提醒優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎百齡護牙周到PURE淨護齦Ｗ牙膏系列／110g

優惠：198元買1送1

期限：即起～5月23日

◎獨家悅氏日式綠茶、白毫烏龍、古早味紅茶／550mlX4

優惠：100元（組）買1送1

期限：即起～5月23日

愛買

◎DARLIE好來專業護齦牙膏120g

優惠：特價149元買1送1

期限：即起～5月16日

好市多

◎王品青花驕冷凍經典麻辣鍋

優惠：原價559元，特價439元，現省120元

期限：即起～5月14日

◎科克蘭特選壽司組合32入

優惠：原價679元，特價629元，現省50元

期限：即起～5月14日

大潤發

◎白蘭氏萃雞精 42mlX9入／盒

優惠：2件1888元，平均每件944元

期限：即日起～5月17日

◎老協珍美顏飲、蔓越莓Plus 65mlX6入／盒

優惠：促銷價475元，第2件5折，平均每件356.3元

期限：即日起～5月17日

▲全聯有保鮮膜、香氛包買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）

全聯

◎興家安全滑刀PE保鮮膜（400尺）

優惠：139元買1送1，平均1支69.5元

期限：即起～5月18日

◎AMAZE礦石香氛包-水芙蓉尼羅河（20g*3包）

優惠：159元買1送1，平均1盒79.5元

期限：即起～5月18日

美廉社

◎Simple Life乾拌麵（椒麻蔥香）125-130gX3包

優惠：199元買1送1，平均1件99.5元

期限：即起～5月30日

◎Simple Life純水柔濕巾

優惠：69元買1送1，平均1件34.5元

期限：即起～5月30日

▲全家買咖啡可享指定甜點半價吃。（圖／記者蕭筠攝）

7-11

◎涼麵全品項

優惠：特價49元起

期限：即起～5月16日

全家

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定甜點、隨手包享「半價」優惠

期限：即起～5月30日

萊爾富

◎送折抵金

優惠：至門市購買「好」區指定飲品1件＋「運」區指定食品2件，或「好運」區指定日用品2件之商品組合，即可獲得1張5元指定商品折抵金小白單

期限：即起～5月30日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～5月31日

◎免費借電4小時

優惠：單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時

期限：即起～5月31日