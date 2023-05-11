牙膏、濕紙巾限時買1送1！　全台通路最新「激省優惠」懶人包

▲各大量販超市超商優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）
生活中心／綜合報導
每周省荷包時間到了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新限時優惠，像是有牙膏、保鮮膜、濕紙巾等日常用品可享買1送1優惠，還有指定甜點只要半價吃，小確幸肯定不能放過，提醒優惠有數量或購買限制，價格以業者現場提供為準。
家樂福
◎百齡護牙周到PURE淨護齦Ｗ牙膏系列／110g
優惠：198元買1送1
期限：即起～5月23日
◎獨家悅氏日式綠茶、白毫烏龍、古早味紅茶／550mlX4
優惠：100元（組）買1送1
期限：即起～5月23日
愛買
◎DARLIE好來專業護齦牙膏120g
優惠：特價149元買1送1
期限：即起～5月16日
好市多
◎王品青花驕冷凍經典麻辣鍋
優惠：原價559元，特價439元，現省120元
期限：即起～5月14日
◎科克蘭特選壽司組合32入
優惠：原價679元，特價629元，現省50元
期限：即起～5月14日
大潤發
◎白蘭氏萃雞精 42mlX9入／盒
優惠：2件1888元，平均每件944元
期限：即日起～5月17日
◎老協珍美顏飲、蔓越莓Plus 65mlX6入／盒
優惠：促銷價475元，第2件5折，平均每件356.3元
期限：即日起～5月17日
▲全聯有保鮮膜、香氛包買1送1。（示意圖／記者林育綾攝）
全聯
◎興家安全滑刀PE保鮮膜（400尺）
優惠：139元買1送1，平均1支69.5元
期限：即起～5月18日
◎AMAZE礦石香氛包-水芙蓉尼羅河（20g*3包）
優惠：159元買1送1，平均1盒79.5元
期限：即起～5月18日
美廉社
◎Simple Life乾拌麵（椒麻蔥香）125-130gX3包
優惠：199元買1送1，平均1件99.5元
期限：即起～5月30日
◎Simple Life純水柔濕巾
優惠：69元買1送1，平均1件34.5元
期限：即起～5月30日
▲全家買咖啡可享指定甜點半價吃。（圖／記者蕭筠攝）
7-11
◎涼麵全品項
優惠：特價49元起
期限：即起～5月16日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定甜點、隨手包享「半價」優惠
期限：即起～5月30日
萊爾富
◎送折抵金
優惠：至門市購買「好」區指定飲品1件＋「運」區指定食品2件，或「好運」區指定日用品2件之商品組合，即可獲得1張5元指定商品折抵金小白單
期限：即起～5月30日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～5月31日
◎免費借電4小時
優惠：單筆消費滿150元送旅電科技專屬折扣碼借電券，享全台免費借電4小時
期限：即起～5月31日
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