超商沙拉驗出「李斯特菌」恐敗血症　消基會籲：針對生食專案檢驗

▲嘉縣衛生局抽驗，發現全家販售「桂花油醋雞肉沙拉」被驗出不得檢出的「李斯特菌」陽性。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者許敏溶／台北報導

嘉義縣衛生局昨（8日）公布全家超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」被驗出不得檢出的「李斯特菌」陽性，消基會今（9日）呼籲衛生主管機關，應全面優先針對源頭製造廠商及其下游鋪貨店家，並全面針對超商（市）、飯店、餐廳Buffet的生食區部，甚至提供生食食材如Subway等速食餐廳，均應速立檢驗專案，針對可能含有李斯特菌的食材進行掃描式檢驗，以確保消費者健康與食用安全。

嘉義衛生局昨天公布2家全家超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」，被驗出有不得檢出的「李斯特菌」陽性，消基會表示，根據國外案例調查報告，曾發現生菜、未經殺菌程序乳製品、未經充分加熱熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品，會造成李斯特菌感染，國內則曾在生魚片、即食生鮮蔬果、即食肉品等檢出李斯特菌。

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消基會進一步表示，在衛福部食品藥物管理署官網指出，感染李斯特菌後，疾病嚴重程度取決於受感染者免疫狀況，免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，或者感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀；而年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒，更可能引發侵襲性感染。

因此，消基會呼籲衛生主管機關，應全面優先針對源頭製造廠商及其下游鋪貨店家，並全面針對超商（市）、飯店、餐廳Buffet生食區部，甚至提供生食食材如Subway等速食餐廳，均應速立檢驗專案，針對可能含有李斯特菌的食材進行掃描式檢驗，確保消費者健康與食用安全。