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高雄人快衝！藏壽司「全球旗艦店」11點開放訂位　9折爽吃一波

▲藏壽司高雄時代大道店占地2000坪。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司高雄時代大道店占地2000坪。（圖／藏壽司提供）

記者許宥孺／高雄報導

海外首間藏壽司「全球旗艦店」插旗高雄時代大道，占地多達2000坪，今(9日)中午11點開放訂位、12點正式開幕，即日起至22日，參加FB/IG打卡活動享有9折優惠。值得一吃的包括店鋪限定蒲燒鰻魚玉子海苔包、軟殼蟹天婦羅海苔卷、旗艦限定的白玉金時最中餅，以及數量限定的高湯蟹肉茶碗蒸，高雄人還不手刀訂位衝一波！

「高雄時代大道店」為藏壽司全台第51間分店，挑高日式木造獨棟建物非常顯眼，全店採高級白木做為建築材質，充滿原汁原味日本風情。店面正面打造左右各100座的日本燈籠，形成視覺壯觀的燈籠牆，燈籠燈光顏色絢爛多變，讓夜晚的藏壽司高雄時代大道店越夜越美麗。

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店內用餐區以日本簾幕區隔，營造包廂感，座位採榻榻米材質，簡約舒適；兩側展示江戶時代的浮世繪。

▲彩色燈籠牆。（圖／藏壽司提供）

▲彩色燈籠牆。（圖／藏壽司提供）

來到藏壽司，最期待的用餐環節絕對是扭蛋遊戲。「藏壽司全球旗艦店」有別於其他分店，獨家引進日本祭典上才看得到的「千本」及「射擊」2款遊戲，需要透過扭蛋獲得遊戲券才能體驗。

千本遊戲是透過隨機拉取線來得知自己是否中獎，而射擊遊戲最早則是使用弓箭來瞄準，在江戶時代以後才演變成以軟木塞槍瞄準目標並將其擊落的祭典大眾遊戲。2款遊戲皆是在日本祭典中常見的遊戲攤販，現在在藏壽司高雄時代大道店就能體驗日本道地的祭典遊戲。

▲蒲燒鰻魚玉子海苔包。（圖／藏壽司提供）

▲蒲燒鰻魚玉子海苔包。（圖／藏壽司提供）

▲軟殼蟹天婦羅海苔卷。（圖／藏壽司提供）

▲軟殼蟹天婦羅海苔卷。（圖／藏壽司提供）

藏壽司也特別為了高雄時代大道店推出3款限定料理，要攻佔前來用餐藏友們的胃，包括盛有肥美蒲燒鰻魚及玉子燒的特殊料理「蒲燒鰻魚海苔包」、首次在藏壽司以酥脆軟殼蟹入菜的「軟殼蟹天婦羅海苔卷」，以及日本傳統點心與北海道牛奶冰淇淋結合的限定甜點「白玉金時最中餅」。另外為慶祝高雄時代大道店開幕，全店限期推出「湯蟹肉茶碗蒸」，販售時間為5月9日至5月25日。

高雄時代大道店店內座位數共288席，今(9日)上午11點開放APP訂位、12點開幕，5月9日至15日試營運時間為每日中午12點至晚間9點；16日起正式開幕，營業時間週一至週五為中午11點至晚上10點，/週六、週日為上午10點30分至晚上10點。

高雄時代大道店開幕期間(5/9-5/22)也推出9折優惠，參加FB或IG活動打卡上傳照片並評分，於結帳時出示手機畫面，即可享有單店限定9折優惠。

▲白玉金時最中餅。（圖／藏壽司提供）

▲白玉金時最中餅。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司時代大道店。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司時代大道店。（圖／藏壽司提供）

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