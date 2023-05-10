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攤商英語嘛欸通！花蓮國際好食市集來囉　穿衣密碼通關享優惠

▲▼迎接世界文化日，花蓮將舉辦國際好食市集，透過在地好食材與異國料理，展現文化平等與多樣性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼迎接世界文化日，花蓮將舉辦國際好食市集，透過在地好食材與異國料理，展現文化平等與多樣性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

5月21日是聯合國「世界文化日」，為推廣花蓮優質的有機農產及多元文化，花蓮縣政府與國家發展委員會將合作辦理「Fun遊花蓮菜市場活動，以「國際好食市集」、「好食餐桌」為兩大主軸，融入穿衣密碼（Dress Code）主題野餐、手作文創及音樂饗宴等內容，透過在地好食材與異國料理的呈現，展現文化平等與多樣性。

▲▼迎接世界文化日，花蓮將舉辦國際好食市集，透過在地好食材與異國料理，展現文化平等與多樣性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

活動特別邀請花蓮知名餐廳「艾斯可菲」林仁中主廚、「泰泰廚房」花蓮媳婦龔郁婷主廚及Gaston&Gaby法式烘培坊花蓮女婿杜尼可主廚（Nicolas Ducher），中外主廚三人聯手運用花蓮在地食材進行烹飪，示範12道特色料理；而每道精心設計的菜品背後，也都蘊藏著深刻的故事和風味；例如林仁中主廚以阿美族常用食材樹豆融入西式湯品的「奶油樹豆蛤蜊巧達濃湯」，應用在地農產製作的「酒香麵包富里香菇牛排」，甜點部分更是結合鹹甜滋味，設計出「海原民鹹肉冰淇淋地瓜核桃派」，讓花蓮的多元族群文化在餐桌上碰撞精彩的火花。

▲▼迎接世界文化日，花蓮將舉辦國際好食市集，透過在地好食材與異國料理，展現文化平等與多樣性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼菜市場攤商用英語溝通「嘛會通」。

活動當日凡穿著特定服飾即享折價，只要衣服上有「蔬、菜、魚、肉」或不限國別的「國旗」圖樣字樣，即可至「服務台」兌換活動折價券一張（數量有限，送完為止）。縣長徐榛蔚歡迎鄉親好朋友扶老攜幼踴躍參加，一起享受充滿濃厚異國風情的好食市集，度過美好的午茶時光！

▲▼迎接世界文化日，花蓮將舉辦國際好食市集，透過在地好食材與異國料理，展現文化平等與多樣性。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府指出，隨著國境逐步開放有越來越多國際旅客來到花蓮，為營造國際友善的旅遊環境，多年來持續努力提升在地攤商英語力，今年更與國發會強強聯手，啟動「Fun遊花蓮菜市場（Let’s Have Fun In Hualien Market）」計畫，辦理菜市場攤商英語培訓課程，包含學習常用單字、實用招呼語、簡易對話練習等，並運用智慧型手機進行即時翻譯，透過扎實的課程內容，幫助菜市場攤商用英語溝通「嘛會通」。

花蓮國際好食市集【活動資訊】:
時間：5月21日(週日)下午2時至6時
地點：花蓮縣政府前石雕公園(花蓮市府前路17號)

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