快訊／新北行刑式槍決殺機曝！為70萬對同事下毒手　 兇槍找到了

▲新北五股槍殺案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市五股區10日驚傳行刑式兇殺槍擊案！26歲姚男和死者24歲張男是同事關係，疑似為了70萬元金錢糾紛痛下殺手，姚疑朝張男後腦開槍，並且找來一名共犯協助棄屍，殺人後將屍體塞入透明置物箱內丟棄，目前警方已找到槍枝就在姚男車子上，訊後將依殺人罪、槍械彈藥等罪嫌將姚男及共犯移送。

據了解，死者為24歲張姓男子，昨9日出門後就失去音訊，父母察覺不對勁隨即報警處理，警循線找到姚男，全案因此曝光。案發前，姚男表示，昨張男與他曾發生糾紛，2人相約到五股水碓公園附近談判，警方到姚男所說的地點後，發現張男陳屍該處。

姚嫌向警方供稱，他和死者是加油站的同事，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉，但前債未清。昨9日晚間6時許，張又到姚登林路家裡要再借50萬，他不答應，張就拿槍朝自己後腦勺開槍，姚事後用棉被裹屍裝在透明收納箱，載到五股區外寮路丟棄，姚矢口否認殺人，警方在姚車內找到槍枝，目前警方對他說詞持保留態度，將再深入調查。

據知情人士透露，死者後腦有槍傷，研判兇手採「行刑式槍殺」死者，手段相當兇殘，現場非常多的血跡，張男遭姚男開槍射殺後，塞入透明置物箱內，另外還找了共犯一同棄屍至五股區外寮路。

現場還遺留擦拭傷口止血的衛生紙，及疑似用來包裹屍體的棉被，張男死因疑為失血過多，姚男矢口否認犯案，但警方已找到槍枝，並且指證歷歷，警方表示3小時破案，後續將依槍砲彈藥、殺人罪將其移送，詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。