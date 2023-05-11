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五股男遭轟後腦慘死！2嫌堅不認罪移送　檢警低調相驗躲媒體

▲▼ 五股男槍殺案，殯儀館相驗。（圖／記者戴上容攝）

▲檢警今早在殯儀館進行死者相驗，卻刻意避開媒體從另一通道進入。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容、黃資真／新北報導

新北市一名24歲張姓男子昨(10)日被發現行刑式槍殺陳屍五股山區，警方逮捕棄屍的姚姓、梁姓男子，雙方疑似為了70萬元發生糾紛，而2嫌堅持不認罪，稍早依槍砲、殺人罪嫌移送。檢警11日上午8時45分進行相驗，卻特地從另一通道進入，躲開媒體低調進行。

回顧此案，張姓男子自9日出門後失去音訊，父母察覺不對勁隨即報警處理，隨後在五股山區找到張男屍體，後腦有明顯槍孔，疑似遭槍殺後棄屍，警方循線逮捕姚男、梁男，訊後依槍砲、殺人罪嫌移送地檢署複訊。

▲新北五股槍擊案。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲張男屍體被棉被包裹丟到山下。（圖／記者陳以昇攝，下同）

姚嫌向警方供稱，他和死者是加油站的同事，日前張男因父親玩股票失利，向姚先借20萬，後來再借50萬週轉，但前債未清。昨9日晚間6時許，張又到姚登林路家裡要再借50萬，他不答應，張就拿槍朝自己後腦勺開槍，姚事後用棉被裹屍裝在透明收納箱，載到五股區外寮路丟棄，姚矢口否認殺人，警方在姚車內找到槍枝，目前警方對他說詞持保留態度。

檢警今天上午在新北市立殯儀館針對張男遺體進行相驗，由於死者為新北市政府副發言人張劭斌親弟弟，格外引起媒體關注。然而家屬與檢警、鑑識人員均從另一側通道進入相驗室，特意躲開媒體、低調進行，不得而知新北市政府副發言人張劭斌是否有到場。

▲姚男找共犯載屍畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲姚男（白外套）找共犯載屍。

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