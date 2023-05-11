說好母親節回家！林淑雅魂斷中捷　母哭癱：一命換一命換女兒回來

▲林淑雅生前多次為原住民發聲、爭取權益。（圖／翻攝原住民族歷史正義與轉型正義委員會）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

台中捷運昨（10日）遭遇重大事故，捷運豐樂公園站突遭旁邊高樓的塔吊吊臂砸中，列車撞上慘遭貫穿，造成靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場被砸死，而住在嘉義的林母，昨聞訊趕往台中前，哭喊「要一命換一命，換女兒回來」，令人鼻酸。

▲中捷意外，共1死10傷。（圖／記者許權毅攝）

52歲靜宜大學法律系助理教授林淑雅在社運界相當活躍，頭銜包括總統府轉型正義委員會委員、國際特赦組織臺灣分會理事長等。昨天事發後，林淑雅的父母、弟弟、弟媳及姪女都趕到台中認屍。林淑雅的弟弟強調，感謝各界關心，會優先處理姊姊後事。



林淑雅的父親林勝木，自高院刑庭法官退休後，就回到嘉義地區執業，與妻子一起住在嘉義。林律師夫婦的鄰居表示，林淑雅都在台中上班很忙，只要有空就會回嘉義陪父母，她對父母都很照顧很孝順，對鄰居小孩也很貼心，對於林淑雅不幸過世的消息都很不捨。

▲林淑雅老家鄰居說，林母昨天知道消息後，哭喊「要一命換一命，換女兒回來」。（圖／記者翁伊森翻攝）

鄰居表示，昨天大家都哭得很淒慘，尤其林母完全沒辦法接受林淑雅身亡的消息，事發後要趕往台中前，哭喊「要一命換一命，換女兒回來」。

另一名鄰居說，林淑雅本來這禮拜要回嘉義過母親節，以往母親節林淑雅就都會回家，沒想到遇到意外，讓大家都很難過。