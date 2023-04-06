醫療法修6年難阻醫療暴力　埔榮邀檢警傳授醫護防身術

▲埔榮舉辦「防制醫療暴力研習會」，維護醫療安全環境。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

鑑於近年來的醫療暴力滋擾事件屢見不鮮，不但威脅醫事人員人身安全，也影響全體民眾就醫權利，更嚴重威脅醫療業務的執行；台中榮總埔里分院先期透過教育訓練，日前則舉辦「防制醫療暴力研習會」，希望保障第一線工作人員人身安全。

根據衛福部資料統計，國內醫療暴力以言語暴力為主、肢體暴力次之，各醫療機構也被要求辦理醫療暴力防制教育訓練演習，強化醫事人員因應醫療暴力之反應與處置作業流程。



埔榮指出，該研習會上半場邀請南投地檢署主任檢察官張桂芳進行專題演講，講授醫療暴力之定義與民刑事責任解析，及偵查實務案例分享，使醫療人員對醫療暴力之相關法律有更清楚的概念，處置時得以明確運用；下半場為「簡易防身術指導及演練」，邀請埔里警分局技術教官陳志銘，講解自我安全防護之正確觀念並教授簡易防身術，透過實際操作演練強化人身自我保護意識及能力。

埔榮表示，研習會將再輔以「醫療暴力演練」，盤點院內各項防制措施之妥善程度，並檢驗醫事人員對醫療暴力的認知及應處能力，滾動式再予檢討精進。

副院長蔡哲宏表示，《醫療法》已於106年再次修正，將醫療暴力行為納入刑事處罰之範疇，且列為非告訴乃論之罪，除擴大保護對象，更加重法定刑責，希望有效嚇阻此類不法行為；他呼籲就醫民眾及親友莫因一時心急情緒，傷害默默付出的醫事人員並吃上刑責，該院也積極協助醫事人員熟悉自我保護的途徑及方法，支持對醫療暴力零容忍的立場。