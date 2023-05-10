北約開設日本聯絡處討論中　日本外長：烏克蘭戰爭讓世界更不穩定

▲日本外交部長林芳正。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）擬在日本開設聯絡處，日本駐美大使富田浩司9日在美國華府記者會上表示，北約正以在日本開設聯絡辦事處為方向展開討論。外長林芳正10日受訪時透露，「我們討論這個問題的原因是，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界變得更加不穩定」。

綜合CNN、共同社等報導，北約對於接近俄羅斯的中國抱持警惕，正加強與亞太地區的合作，開設聯絡處也可能意在深化與日本的合作，若真的成立聯絡處，可能引起中國與俄羅斯反彈。中國已於4日表明反對立場，認為北約持續東進、干預亞太地區事務，勢必破壞地區和平穩定。

針對北約開設日本聯絡處一事，富田浩司強調，還沒聽說此事得到最終確認，但正朝這一方向展開討論。他並未透露確切開設的時間與地點。

「我們已經開始在討論了，但尚未敲定細節」，日本外交部長林芳正（Yoshimasa Hayashi）10日接受CNN獨家採訪時提到，俄羅斯去年入侵烏克蘭所帶來的影響已遠超出歐洲邊界，迫使日本重新考慮區域安全問題，「我們討論這個問題的原因在於，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界變得更加不穩定。」

不過林芳正10日也說，北約開設任何聯絡處不是為了向任何特定國家發出訊息，目前亞洲安全環境正變得越來越嚴峻、越來越複雜，中國是日本面臨的最大挑戰，也有來自俄羅斯、北韓的威脅。

面對北約設立東京聯絡處可能進一步加劇緊張情勢的擔憂，林芳正認為並非如此，「我們是在保護自身免受任何形式的干擾，在某些情況下甚至是威脅。」