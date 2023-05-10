　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓亞航空飛機餐出包！他吃拌飯「咬壞3顆牙」　疑啃到咖啡杯碎片

▲▼一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名乘客今年4月從夏威夷搭機返回南韓，他點了一份韓式拌飯當作飛機餐，豈料在拍照完後咀嚼豆芽菜的部份時，卻發現咬到支離破碎的硬物，瞬間嘴巴裡傳出「嗚嘰嘰嘰」的怪聲，導致他牙根斷裂、琺瑯質受損，總計3顆牙齒受傷，目前他仍在和航空公司爭取賠償。

根據《韓聯社》，南韓航空業界今（10）日指出，該名乘客A某4月16日從美國夏威夷檀香山搭乘韓亞航空OZ231班次返回南韓仁川國際機場，沒想到用餐過程中，他在咀嚼韓式拌飯裡的豆芽菜時，竟然啃咬到疑似式咖啡杯碎片的異物，導致他3顆牙齒因此受傷，不僅牙齒琺瑯質受損，更出現垂直牙根斷裂（Vertical Root Fracture 中文）的症狀。

A某表示，「韓式拌飯豆芽菜上方出現疑似是咖啡杯碎片的異物，那時候我沒有仔細看，在拍完飛機餐的照片後就開始把飯拌來吃，然而過程中卻聽到『嗚嘰嘰嘰』的怪聲，那時我嚇壞了，趕緊把異物從嘴巴裡吐出來，然後才發現是碎片。」

該韓式拌飯來自夏威夷當地飛機餐廠商，而該廠商再將韓式拌飯提供給韓亞航空。

▲▼一名乘客搭韓亞航空從夏威夷返回南韓，食用飛機餐時咬到碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

▲在韓式拌飯豆芽菜的上方，赫然發現紅色咖啡杯碎片。（圖／翻攝自Naver Cafe）

A某在事發後向韓亞航空要求賠償，同時還包含防範未來出現後遺症時的醫藥費；不過，韓亞航空卻表示僅願意賠償4、5月的醫療費用，其他包含治療後遺症等諸多費用恐怕以公司立場「難以賠償」。

對此，A某氣憤表示，「（事發後）受傷的牙齒難以修復至回復以前狀態，且牙齒未來有可能繼續受損，必須接受根管治療、或是拔牙後植牙。吃完飛機餐後牙根確實斷裂，是該事件因果關係的源頭。」

韓亞航空解釋，「目前還在和A某針對賠償的部份進行協商，不過關於未來後遺症發生時的治療費，恐怕難以進行賠償。雖然我們計畫針對（食用飛機餐）所造成牙齒受損的部份賠償全額治療費用，但是乘客所要求的後遺症治療費，因為難以追究釐清因果關係，因此難以賠償。目前正釐清飛機餐異物的事發經過。」

►韓亞航空260乘客崩潰！行李丟倫敦「沒上飛機」　他怒：到仁川才講

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中捷1死8傷！蔣萬安下令支援　北捷、捷運局急奔台中
快訊／吊臂插中捷車廂1死8傷　蔡英文說話了
太驚悚！吊臂砸穿中捷車廂　監工等3人罰27萬
快訊／盧秀燕震怒！　「重罰！還要重重賠償」
快訊／吊臂30層樓墜落畫面曝光！　重砸捷運
快訊／女乘客當場被砸死！　血肉模糊掉車底身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約開設日本聯絡處討論中　日本外長：烏克蘭戰爭讓世界更不穩定

韓亞航空飛機餐出包！他吃拌飯「咬壞3顆牙」　疑啃到咖啡杯碎片

8歲弟遭繼父狂虐！　澆滾水、逼坐爐子上「全身嚴重感染」慘死

攝理教鄭明析變態淫行　又有3名女信徒「慘遭性侵」！共計9人受害

科技CEO遺體找到了　「搭Uber人間蒸發」1年半後曝屍廢棄庭院

巴士墜50m撞蜂窩「殺人蜂群攻」活活螫死4人　全身密麻紅點慘況曝

一出生就被收養！女長大圓夢和「生父」相見　卻被壓床上性侵

CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

正妹網紅切自己膝蓋軟骨　煮「人肉肉醬麵」餵男友吃嚇壞百萬粉絲

肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

埃及導遊談1夫4妻制看法 他只娶1個笑稱：夠麻煩了

肇事孕婦稱「肚裡的賠你」　3歲童爸慟：這樣有用嗎

賈永婕婚禮揪唱《姊姊妹妹站起來》 小S現場檢查唱功！

基隆女生日買蛋糕拒絕搭訕　眼窩被毆骨折！喊爸：快救我

女童走斑馬線遭撞死家屬招魂　父淚崩「幫妳討公道」擲3允杯

北約開設日本聯絡處討論中　日本外長：烏克蘭戰爭讓世界更不穩定

韓亞航空飛機餐出包！他吃拌飯「咬壞3顆牙」　疑啃到咖啡杯碎片

8歲弟遭繼父狂虐！　澆滾水、逼坐爐子上「全身嚴重感染」慘死

攝理教鄭明析變態淫行　又有3名女信徒「慘遭性侵」！共計9人受害

科技CEO遺體找到了　「搭Uber人間蒸發」1年半後曝屍廢棄庭院

巴士墜50m撞蜂窩「殺人蜂群攻」活活螫死4人　全身密麻紅點慘況曝

一出生就被收養！女長大圓夢和「生父」相見　卻被壓床上性侵

CNN：勝利日閱兵突顯「俄軍在烏東有多慘」　普丁被西方孤立

正妹網紅切自己膝蓋軟骨　煮「人肉肉醬麵」餵男友吃嚇壞百萬粉絲

肯亞邪教「疑涉強摘器官」！洗腦餓死見耶穌　絕食信徒增至133死

快訊／中捷意外1死8傷！蔣萬安指示「派員支援」　北捷、捷運局急奔台中

拖了17天才通報A肝莓果　台中市府怒了！重罰好市多2門市200萬

三總驚傳醫療暴力！醫遭家屬飆三字經「重擊鼻樑」　眼鏡掉地上

指甲斷裂還投到7局　大谷翔平不覺得痛：只是感覺有點脆弱

最被忽略的受惠區　南科光環往北覆蓋嘉義

吊臂插中捷車廂1死8傷！蔡英文哀悼罹難者、盼傷者早日康復

貨車司機韌帶拉傷停工　看準同行這點...連偷5次得手1.5萬

行人過馬路安全嗎？趙少康曝真實數據　籲政府正視「行人路權」

麥拉倫確定開發「高性能V8油電引擎」　首款休旅可望採4座設定

質詢被問「我們是獨立國家嗎？」　侯友宜：你也是中華民國的議員

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

送30萬貼文消失！Mr.Beast曝原因

家中魚缸爆裂　12歲男童遭玻璃刺中身亡

川普被認定「性侵」作家卡洛爾　判賠500萬美元

俄「勝利日」漏網鏡頭　普丁召集將領訓話

接生扯斷嬰兒頭「醫院發聲了」

潛艇堡沒有100%鮪魚　她提告又撤告慘了

搭Uber人間蒸發　科技CEO遺體找到了

美退役少將：未來1年內台美軍隊將共同行動

勝利日當天　傭兵控俄軍臨陣脫逃

他將陰莖強塞我體內！　川普性侵判賠1.5億

拜登宣布　5／12起入境美國免疫苗證明

賈伯斯稀有簽名支票！　競標價破160萬元

男網紅當眾被射殺　女歌手目睹濺血屍嚇壞

更多熱門

相關新聞

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

又有3名女信徒慘遭鄭明析性侵　共9女受害

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名國內外女信徒而入獄服刑10年，其罄竹難書的淫行被串流影音平台Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭發。最新消息，今年5月初又有3名女信徒指控，曾在修道院遭到鄭明析性侵，從鄭明析2018年出獄後至今，共有9人控訴被性侵。

咖啡廳拒老人進入　他氣哭：老人就不是人嗎

咖啡廳拒老人進入　他氣哭：老人就不是人嗎

他為竊油租汽旅「挖地道」　輸油管前被警逮

他為竊油租汽旅「挖地道」　輸油管前被警逮

老翁屁股噴綠水　子女驚見肛門卡30cm尿布

老翁屁股噴綠水　子女驚見肛門卡30cm尿布

4屁孩搶銀座精品店　熟女淡定肉搏

4屁孩搶銀座精品店　熟女淡定肉搏

關鍵字：

日韓要聞韓亞航空飛機餐碎片南韓

讀者迴響

熱門新聞

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

即／大樓吊臂墜落貫穿台中捷運車廂　1人當場死亡

女輔導長「SWAG處女秀」創紀錄　26秒裸片吐心情

快訊／鐵架倒塌插進中捷列車　5人受傷送醫

張書偉分手勇兔3個月「認愛謝京穎」！親密過夜被拍

台南女童被撞死　交長愧疚致歉

台南3歲女童成冤魂「隔天路口1景象」怒了！鄉民炸鍋

大S爆「流產不只1次」！嫁汪小菲前夕寶寶沒了

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

即／吊臂掉落畫面曝光！　30F高墜落再「砸中車廂」釀1死

年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

丟丟妹「蹲路邊哈菸」竟隨地亂丟！

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

不吃海鮮、肉類膽固醇仍高？「2隱藏兇手」要小心

更多

最夯影音

更多
《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了
3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

3高手列娃娃機店家黑名單　苦主氣炸：把我照片貼門口

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

降落成田機場「全員失敗」　樂桃航空被怪風吹到橫飛

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

催淚！車禍女童生前影像曝　被爸餵香蕉開心跳舞成追憶

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面