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「中國籍女傭兵」瘋傳加入瓦格納…遭烏克蘭生擒！真實身分竟是他

▲▼網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

俄烏戰爭已持續一年多，俄羅斯私人傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）在烏東戰場負責攻堅和打頭陣。早前，各社交平台傳出一則消息「中國女子加入瓦格納僱傭軍並被烏克蘭軍隊俘獲」，引起關注。據陸媒查核闢謠稱，網傳女兵照片實為大陸一名官方認證的男網紅，自產影片內容大多為搞笑、角色扮演和遊戲等。

▲▼網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲社交軟體瘋傳該消息。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，網傳圖片配文顯示，「近日，烏克蘭國民衛隊亞速旅發言人比列茨基5月5日透露，一名中國女子加入瓦格納僱傭軍，並參與了近期的烏克蘭戰事。然而，這名中國籍女子最終被烏克蘭國民衛隊亞速旅俘獲。目前，這名中國籍女子可能面臨嚴酷的拷問和審訊。」

文字下方還附上了該名「中國籍女子」的兩張正面照。有關貼文在網上不斷轉發，其中一條推文獲得了超過45萬次的點閱。

▲▼網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲真實身分是一名大陸男網紅。（圖／翻攝自澎湃新聞）

經核查，網傳配圖來自bilibili平台的用戶「@一碗沙拉拉a」在2023年3月18日發表的一則動態，動態中的圖片顯示該用戶身著疑似軍事模擬類競技遊戲的道具服裝。

5月6日， 「@一碗沙拉拉a」對網傳貼文進行澄清，表明文中的配圖來自其個人動態，並表示不清楚圖片的源頭。該用戶最新發布於5月8日的一條動態顯示IP地址為北京。

▲▼網傳「中國女子」加入僱傭兵遭烏克蘭俘虜。（圖／翻攝自澎湃新聞）

「@一碗沙拉拉a」的主頁顯示，該用戶是Bilibili官方認證的知名主播，內容為角色扮演（cosplay）、遊戲和搞笑影片。其中，一條名為《如何從男孩子變成女孩子？武裝少女化妝過程》換裝影片，故片中人為中國籍男子，而並非網傳說法的「中國籍女子」。

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