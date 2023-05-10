便當「1配菜」被嫌最雷前3名！一票不服：能吃光整鍋　詹姆士也點頭

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

日前型男主廚詹姆士調查最雷便當配菜，整理出最不受歡迎的前5名。但他昨（9）日分享新影片，替其中幾樣配菜平反，發現其實最雷第3名的「海茸」很受歡迎，許多網友直喊「我可以把整鍋吃光」、「配飯可以吃好幾碗」，看到留言後，詹姆士也點頭並分析大家喜歡海茸的原因。

先前詹姆士分享網友票選5大最雷便當菜，第1名至第5名分別是茄子、三色豆、海茸、螢光咖哩以及辣菜脯。其中第3名長得像電話線的海茸，被不少人批評「很像異世界來的生物」、「很像蟲不敢吃」。

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▲海茸被選為最雷便當配菜第3名。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

當時詹姆士就說，大家都是「用眼睛在吃」，其實海茸口感和木耳及海帶有些相似，富含膳食纖維、熱量低，如果用辣椒、沙茶或是蠔油下去烹調，「炒得好吃也很好吃」，但因為不好入味，所以烹煮的時候需要花一點時間，如果煮得不夠久，吃起來就真的像「橡皮筋」。影片曝光後掀起眾人討論。

近日詹姆士整理該影片留言，發現也有不少網友幫海茸平反，表示「說到海茸，這我就不同意了！海茸炒蒜頭+九層塔+一點辣椒根本超香超好吃，如果去熱炒店有看到，我感覺我一個人可以吃完一盤」、「海茸超好吃，我小時候的回憶就是奶奶煮的九層塔海茸，醬香味加上九層塔的味道，攪飯可以吃好幾碗」、「電話線超好吃的好不好」、「營養午餐的海茸很好吃啊，我都是負責把整鍋吃完」。

▲詹姆士分析海茸好吃的秘訣。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

從這些留言中，詹姆士也分析，很多便當店之所以都會準備這道配菜，「因為喜歡的真的很喜歡」，也可以判斷如果海茸加上蒜頭、醬油膏和九層塔一起爆炒，會受到不少人喜愛。