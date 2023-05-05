7人吃Buffet狂嗑「300隻螃蟹」戰利品擺滿桌　網好奇：不是限2小時

記者魏有德／綜合報導

山東青島一名張先生和朋友一行7人3日前往吃到飽餐廳用餐，用餐完畢後，張先生在網路上秀出滿桌「戰利品」，包括300多隻螃蟹、80碗楊枝甘露、40多盒的榴蓮和生魚片、小龍蝦等，讓網友相當佩服。由於張先生強調一行人吃到餐廳關店，這也讓部分網友好奇，「佛心來的，不是有2小時時間限制？」

▲張先生一行7人前往吃到飽餐廳狂嗑300多隻螃蟹和其他食物。（圖／翻攝白鹿視頻，下同）

《北晚在線》報導，張先生和朋友們一起去某自助餐廳吃飯，螃蟹殼擺滿桌引關注。張先生介紹，當時是朋友7個，平常大家飯量都很大，所以一般都選擇自助餐廳，吃了4個小時，一共吃了80多碗楊枝甘露、300多個螃蟹、四五十盒榴蓮、甜蝦和生魚片也吃了不少，小龍蝦也一直沒停過，最後吃到了人家下班。

根據張先生拍攝的影片發現，張先生的部分友人們已經靠在沙發上，一副滿足的樣子，也有人還在啃著小龍蝦，至於隔壁桌面上則是整整齊齊擺滿吃完的螃蟹殼，還有好幾碟的楊枝甘露放在餐桌上，小龍蝦殼也是堆滿桌。

看了張先生拍的影片，網友紛紛表示，「吃那麼多螃蟹對身不好」；「我們這裡自助餐廳最多兩小時」；「居然沒吃壞肚子」。

據了解，這間餐廳名為青島禾斗，吃到飽價格為190元人民幣（約842元新台幣），團購價則為180元人民幣，在當地頗負盛名，每到用餐時間，餐廳外都會排起長龍，受到不少消費者喜歡。