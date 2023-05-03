幾乎天天完銷！全聯60元便當將換新菜色　5／5起還可外送

▲全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，報廢率不到1%。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯配合農委會推出「60元幸福餐盒」，主打高CP值平價的熱便當，自3月開賣以來幾乎天天完售，報廢率不到1%，甚至帶動89元便當較去年同期成長2倍。為滿足更多消費者購買需求，全聯宣布「幸福餐盒」在6/5將從200多間店拓展至300店，並自5/5起在部分門市提供「全聯小時達」外送服務。

▲全聯與多間鮮食廠合作，其中「鮮湧公司」採用可溯源的高品質食材，全程高規製程與品管、封裝。（圖／記者林育綾攝）

目前全聯60元「幸福餐盒」販售門市約230家，幾乎天天完銷，甚至可說供不應求，其中周一到周五期間，多半在商辦區銷售表現最好。全聯行銷協理劉鴻徵也提到，還有不少婆婆媽媽在11點左右買完菜之後，也會買餐盒，因為對婆媽來說中午通常家裡沒人在，一個人簡單吃一餐，省事又方便。

他也分享，全聯熱便當以每日現做為主，並搭配多間鮮食工廠，讓配送距離縮短在1小時左右，現場陳列3小時，超過4小時就報廢。因此，雖然超商的18度冷便當效期長，但以鮮度來說，全聯熱便當的新鮮度更高，所以蔬菜能放得比較多。

▲全聯幸福餐盒也帶動2款89元便當，較去年同期成長2倍。（圖／記者林育綾攝）

為確保每一個美味堂熱便當溫度及品質，全聯也要求廠商採用2道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋，更斥資千萬在門市配置保溫熱櫃，確保每個熱便當從工廠組裝到配送、門市上架，到每一位消費者手中，都能維持60度，且絕不賣隔餐，也僅限每天中午跟晚上2個時段上架。

▲全聯熱便當僅限每天中午、晚上2個時段上架，且絕不賣隔餐。（圖／記者林育綾攝）

目前全聯美味堂熱便當販售3種款式，60元的「幸福餐盒」採用台南11號一等米，加上增重40%的嚴選國產優質里肌肉，配上新鮮當季蔬菜、非基改豆皮等豐富配料。

「幸福餐盒」預計在1到2周後也會更換菜色，主菜將更換成「黃金無骨厚雞排」，嚴選台灣在地國產雞胸肉酥炸，香酥軟嫩，預計再掀起一股熱潮。另外6/5起販售60元便當的據點，將拓展至300間店。

▲全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷。（圖／記者林育綾攝）



另外還有每個售價89元的「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味便當，同樣也是採用台南11號一等米，其中經典排骨更採用整塊帶骨里肌肉片，吃起來鮮嫩紮實有嚼勁；而招牌雞腿嚴選鮮嫩的雞肉，每一口軟嫩入味；搭配的菜色也不馬虎，共有6樣，使用當季時蔬。

全聯也提到，從配合農委會供應的食材來看，60元幸福餐盒應該可賣到年底；未來也會持續販賣89元便當。以市場行情來看，89元便當也屬於高CP值價格。

劉鴻徵透露，耗資千萬在300間店投入保溫熱櫃，就代表全聯有決心長期耕耘熱便當的市場，透過這一波的銷售情況，也會規劃之後菜色配置。

而且他觀察，日本超市成長最高的項目就是熟食，因為越來越多人不在家煮飯，所以熟食也會是全聯未來發展的重要品類。預計接下來在持續拓點與外送服務帶動下，年度目標可望挑戰突破2億元。

▲全聯「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味便當，每個售價89元。（圖／記者林育綾攝）