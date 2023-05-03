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全聯60元便當熱賣秘訣！製作過程大公開　團隊還有「自主實驗室」

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯販賣美味堂熱便當，其中60元「幸福餐盒」推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／新北報導

全聯與農委會合作，3月推出「60元幸福餐盒」以來幾乎天天完銷，6月起銷售據點將從原先200間店，拓展至300店。全聯今（3）日也公開便當製作過程，今年找來做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作，該廠不但有「自主實驗室」可檢驗食材安全，並堅持只採用可溯源的高品質食材，利用食材本身的風味調和，不使用鮮味劑。

▲▼全聯今年找來做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作生產熱便當，該廠不但有「自主實驗室」可檢驗食材安全，並堅持只採用可溯源的高品質食材。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯與做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作生產熱便當，該廠還有「自主實驗室」可檢驗食材安全。（圖／記者林育綾攝）

全聯自2014年起就在限定門市販售自製熱便當，陸續也與不同業者合作，直到去年自有調理品牌「美味堂」找來鮮食廠，建立供應鏈，一路逐步改良製程、配送過程，累積許多心得；今年與農委會合作的60元「幸福餐盒」在230家門市販售，也幾乎天天完銷，報廢率不到1%，帶動熱便當業績成長超過3倍。

▲▼全聯今年找來做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作生產熱便當，該廠不但有「自主實驗室」可檢驗食材安全，並堅持只採用可溯源的高品質食材。（圖／記者林育綾攝）

▲▼鮮湧擁有自主實驗室，會自主檢驗食材及配置。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯今年找來做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作生產熱便當，該廠不但有「自主實驗室」可檢驗食材安全，並堅持只採用可溯源的高品質食材。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年也找來做學校團膳專業起家的「鮮湧公司」合作熱便當，主要供應三重、新莊、林口，共36間全聯門市。該廠強調，只採用可溯源的高品質食材，並在專業營養師、食品技師用心配置下，均衡各類營養素；也利用食材本身的風味調和，不使用鮮味劑，再透過高規的製程與品管，安全的封裝、運送。

另外，鮮湧還會定期自主檢驗食材，擁有專業蔬果農藥殘留快速檢驗室，檢驗包含農藥殘留、雙氧水、二氧化硫、甲醛、組織胺、黃麴毒素、微生物等；同時也會配合衛生法，定期將食材送第三驗證單位進行檢驗。

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

▲▼鮮湧強調，只採用可溯源的高品質食材。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

配膳作業方面，採專人專責，包裝人員需定時更換手套，並以酒精消毒，避免交叉感染；最後出貨區配置保溫室，採用專用出貨碼頭上下貨，由衛管人員每次出餐前檢查溫度，確保每一個美味堂熱便當送到門市前，都可維持「60℃溫熱」。

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

▲▼配膳作業方面，採專人專責，包裝人員需定時更換手套，並以酒精消毒，避免交叉感染。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

全聯也要求廠商採用2道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋，甚至斥資千萬，在販售門市配置保溫熱櫃，以確保每一個熱便當從組裝、配送、門市上架，再到每一位消費者手中，都能維持60度，且絕不賣隔餐，僅於每天中午跟晚上2個時段上架。

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯也要求廠商採用2道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

目前全聯美味堂熱便當販售3種款式，60元的「幸福餐盒」採用台南11號一等米，加上增重40%的嚴選國產優質里肌肉，配上新鮮當季蔬菜、非基改豆皮等豐富配料。

另「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味，同樣也是採用台南11號一等米，經典排骨採用整塊帶骨里肌肉片，吃起來鮮嫩紮實有嚼勁；而招牌雞腿嚴選鮮嫩的雞肉，每一口軟嫩入味；至於搭配的菜色也不馬虎，共有6樣，使用當季時蔬，每個售價89元。

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

▲▼目前全聯美味堂熱便當販售3種款式。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯販賣美味堂熱便當，其中60元幸福餐盒推出以來幾乎天天完銷，製作過程大公開。（圖／記者林育綾攝）

全聯也宣布，「幸福餐盒」除了5/5起在部分「全聯小時達」提供外送之外，6/5起販售據點也拓展至300間店，主菜還會更換成「黃金無骨厚雞排」，嚴選台灣在地國產雞胸肉酥炸。

業者也透露，耗資千萬投入保溫熱櫃，代表全聯有決心長期耕耘熱便當的市場，「熟食」也會是未來發展的重要品類。預計熱便當在持續拓點、外送服務帶動下，年度目標可望突破2億元。

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