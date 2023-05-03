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「雙主菜便當」只賣50引爆瘋搶　老闆曝背後原因讓一票人怒了

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲宜蘭「雙肉排＋5菜便當」只賣50元引爆瘋搶，背後原因讓一票人氣炸了。（圖／翻攝自宜蘭知識 ）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣近年物價不斷上漲，對於三餐吃外食的外食族來說十分有感。宜蘭近日有店家打出「雙主菜加5樣配菜便當」只賣50元，引發在地人瘋狂搶購，180個便當短短10分鐘就銷售一空，老闆事後解釋「便宜賣」的原因，讓不少顧客氣炸了。

宜蘭一間便當店的老闆2日在臉書「宜蘭知識+」發文，表示有180人份雙主菜便當被人惡意棄單，製作完成後保存相當良好，原本一盒要價130元，決定一盒50元賠本賣，只求回一點點成本。照片中可以看見，便當除了有滷排骨、花枝排雙主菜，還有3樣配菜、蘿蔔乾與蔥蛋，菜色非常豐富。

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▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲老闆表示，棄單者自稱單位是「基隆海軍陸戰隊477旅」。（圖／翻攝自宜蘭知識 ）

消息一出引起許多在地人前往搶購，180個便當短短10分鐘就銷售一空，讓老闆相當感動。也有網友替老闆打抱不平，「公布買家，太可惡了」、「180個數輛很多唉，太惡質了吧」、「這種大量的訂單，老闆真的要收訂金啊」、「現在餐飲業很辛苦，怎麼有人這麼惡劣棄單」。

老闆事後解釋，姐姐4月30日接到一名自稱「黃班長」的男子電話，對方聲稱是「基隆海軍陸戰隊477旅」，說5月2日起要連續訂3天130元、附飲料的午晚餐便當各180個，由於他們以前也曾接過軍方訂單，交貨收錢也都非常順利，所以這次也沒有多想，稍微詢問要求後就同意接單。

老闆表示，過程中對方要求加LINE方便聯繫，還說受訓時間地點都是「機密」，要他們配合保密不能外洩，2日上午還不斷打電話給他，要求菜色一定不能出問題，直到第一天約定取餐的前1小時，對方突然要求他們幫忙聯繫廠商，代訂牛肉罐頭、礦泉水等物資，費用在領取便當時一次結清。

▲▼宜蘭「雙主菜便當」只賣50元！老闆PO文引瘋搶　背後真相眾人氣炸。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲「黃班長」在取餐前一小時突然要求他們幫忙聯繫廠商，代訂牛肉罐頭、礦泉水等物資。（圖／翻攝自宜蘭知識 ）

老闆透露，廠商要求收取5成訂金才願意出貨，幸好當下他們選擇沉默、沒有匯訂金，待180個便當準備好後，對方就已讀不回棄單了，後來詢問家人對方的資料跟電話號碼，才知道留的電話開頭是+886，整個暈倒，「詢問曾經任職過軍中的朋友，說有可能是加密，最後才知道可能遇到詐騙了」。

老闆無奈說，當初家人接洽時真的沒想過那麼多，一般民眾對軍中有哪些單位真的不太了解，當天下午海軍單位也有致電關心狀況，並澄清海軍沒有「基隆海軍陸戰隊477旅」這個單位，後來雖然也有報警處理，但因為沒留下匯款記錄，恐難以追查。

老闆最後說，真的很謝謝廣大熱心的民眾，願意頂著大太陽出來幫忙認購，對於沒有買到的朋友也真的很不好意思，也希望不要再有其他餐飲業者遇到一樣的事情。

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