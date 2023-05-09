台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

▲台電桃園區營業處舉辦用電大戶座談。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，台電公司桃園區營業處9日舉辦大用戶節電宣導。副處長陳虹吟表示，今年由於「新尖離峰時間電價」已在1月1日正式實施，有別以往，再次舉辦說明會，期能增加宣導廣度，協助用戶得到實質的電費折扣！

其次，更希望藉由這樣與用戶面對面交流溝通，讓用戶了解台電目前正在推動的各項能源政策及措施，共創台電與用戶雙贏的局面。今日的大用戶節電宣導，邀請桃園轄內具「節電潛力用戶」一同座談。

座談會中桃園區處詳細說明今(112)年1月1日正式實施的「新尖離峰時間電價」、「擴大高壓用戶夏月電價期間」、「台灣電力APP」及「需量反應負載管理措施」，並針對不同行業分享移轉用電時間之各種方式，以利廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期，預先做好用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間，如此一來，不僅可大量的減少電費支出，還有機會獲得額外電費折扣，亦對降低夏季的用電尖峰負載有所助益。

台電表示，因應太陽光電再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已經從以往大家所認知的白天（中午時段）移至晚上（傍晚4點至晚間10點），故自112年1月1日起實施新尖離峰時間電價，透過座談會，讓用戶對新時間帶及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電，用戶「在對的時間用電」減少電費最有感，也對抑低尖峰負載有所助益。