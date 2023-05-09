　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

▲台電桃園區營業處舉辦用電大戶座談

▲台電桃園區營業處舉辦用電大戶座談。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

面對即將來臨的盛夏，未來用電量可能再創新高，台電公司桃園區營業處9日舉辦大用戶節電宣導。副處長陳虹吟表示，今年由於「新尖離峰時間電價」已在1月1日正式實施，有別以往，再次舉辦說明會，期能增加宣導廣度，協助用戶得到實質的電費折扣！

其次，更希望藉由這樣與用戶面對面交流溝通，讓用戶了解台電目前正在推動的各項能源政策及措施，共創台電與用戶雙贏的局面。今日的大用戶節電宣導，邀請桃園轄內具「節電潛力用戶」一同座談。

座談會中桃園區處詳細說明今(112)年1月1日正式實施的「新尖離峰時間電價」、「擴大高壓用戶夏月電價期間」、「台灣電力APP」及「需量反應負載管理措施」，並針對不同行業分享移轉用電時間之各種方式，以利廠商能夠在即將來臨的夏季用電高峰期，預先做好用電自主管理，將用電高峰轉移至電價較低的離峰時間，如此一來，不僅可大量的減少電費支出，還有機會獲得額外電費折扣，亦對降低夏季的用電尖峰負載有所助益。

台電表示，因應太陽光電再生能源併網增加，電力系統負載尖峰已經從以往大家所認知的白天（中午時段）移至晚上（傍晚4點至晚間10點），故自112年1月1日起實施新尖離峰時間電價，透過座談會，讓用戶對新時間帶及配套措施有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電，用戶「在對的時間用電」減少電費最有感，也對抑低尖峰負載有所助益。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「1類人」不存錢買房又常出國！他見真相驚呆了
IG都在轉！「慶生送現金的男人」真實身份曝光
快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾父怒罵：霸凌我女兒
3歲女童遭輾斃！黃偉哲怒：公布姓名照片
他腰痛一直沒好！連看3科　醫一照「8公分了」
快訊／郭台銘今晚屏東大造勢　現場人潮曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

贈醬油尋求選民支持　雲林褒忠鄉代判1年9月獲緩刑

基隆暖暖區表揚模範母親　謝國樑：感謝為家庭無私付出

基隆西定托嬰中心僅單一出口　謝國樑立馬會勘：最短時間解決

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

南投縣府推太極峽谷空中纜車　議會6月期末審查受矚目

台電桃園區營業處與用電大戶座談　傳授「節電+省錢」撇步

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

贈醬油尋求選民支持　雲林褒忠鄉代判1年9月獲緩刑

基隆暖暖區表揚模範母親　謝國樑：感謝為家庭無私付出

基隆西定托嬰中心僅單一出口　謝國樑立馬會勘：最短時間解決

裕民Q1EPS0.59元　Q2海岬型船運價竄高估有更好表現

直擊／《魷魚遊戲》李瑜美現身台北！「合體邵雨薇」燦笑狂比愛心萌翻

Tay、New來台懂點！鹹酥雞最愛這品項　見面會喊「暫停」清牙縫

《魷魚遊戲》李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！　最推薦韓國景點曝光

性慾低落、不硬了！男40歲後「10症狀中3」小心　這些食物有救

加密交易所Bittrex破產！　金管會：在台灣沒登記

宮廟內嘿咻少女慘了！法官判色狼2月徒刑　禁易科罰金恐要關牢籠

耐磨通勤、戶外撩溪沒問題！百路馳Trail-Terrarin T／A新胎體驗

快訊／遭疑P圖怒告知名山友！曾格爾神隱　父現身怒罵：霸凌我女兒

美國嘻哈大咖FERG首度來台「後台要求超養生」　UMI指名吃台灣水果

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

地方熱門新聞

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

桃園304個里5/15-16大停水

「北港迎媽祖」水仙宮前平安宴大亂鬥

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

台南母女車禍命案陳椒華痛心

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

女子半夜獨坐台南運河橋墩突落水不治

台南新化行車糾紛當街互罵雙方都要罰

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

有機男遭蛇咬　醫讚他2點逢凶化吉

屏東男反鎖屋內不進食　消防員破門救人送醫

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

學生摔癱　桃議員要求加強道路養護

更多熱門

相關新聞

經濟部失職「害我窮！」　首宗氣候訴訟今開庭：籲檢討用電大戶條款

經濟部失職「害我窮！」　首宗氣候訴訟今開庭：籲檢討用電大戶條款

綠色和平、環境法律人協會，與4名氣候災難的潛在受害者，主張現行的「用電大戶條款」對企業的再生能源設置要求過低，忽略其減碳義務，違反環境基本法，侵害人民基本生存權利，2021年初對經濟部提告，發起「臺灣第一起氣候訴訟」。歷經2年時間，終於迎來正式開庭程序，現場出席者包含臺灣大學氣候行動社社員、律師、法律系學生、企業人士、NGO、政府機關、媒體等。

台電南投區處揪團百大用戶打造「節電南投隊」

台電南投區處揪團百大用戶打造「節電南投隊」

台電嘉義區處舉辦用電大戶座談會

台電嘉義區處舉辦用電大戶座談會

空汙拖垮健康　環團：經濟部閹割環團訴求　

空汙拖垮健康　環團：經濟部閹割環團訴求　

調漲產業用戶電價 政付應防範不當轉嫁成本

調漲產業用戶電價 政付應防範不當轉嫁成本

關鍵字：

台電桃園區營業處用電大戶節電座談

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

爸目睹醫生暴力拔斷嬰兒頭　心碎收斷脖屍

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

11款APP快刪！藏「木馬病毒」偷錢

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面