台電南投區處打造「節電南投隊」　傳授百大用戶節電省荷包撇步

▲台電南投區處傳授百大用戶節省電費的妙招。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台電自今年起實施新尖離峰時間電價，為輔導協助大用戶調整用電負載型態，台電南投區營業處於14日舉辦「112年度大用戶座談會」，傳授「智慧移電」及「團節X節電」等節省電費秘訣，讓大用戶同時達到節電及省荷包之效益，並打造「節電南投隊」。

台電南投區營業處指出，配合政府能源政策轉型，電力系統尖峰時段已逐漸轉移至夜間時段，昨天活動針對「修正後需量反應負載管理措施介紹」及「112年新尖離峰時間電價暨高壓以上用戶擴大夏月期間」進行簡報說明，鼓勵大用戶透過調整或移轉部分製程，以及高耗能設備用電時段等方式，將用電時間儘可能移轉到離峰時段，以「智慧移電」達到有感節費。

▲台電南投區處處長張毓哲期盼打造「南投節電隊」。（圖／台電南投區處提供）

南投區處處長張毓哲表示，台電在電力建設方面除持續穩定供電，也積極推動需量反應負載管理措施，以強化供電之需求面管理，建議高壓以上大用戶申請選用需量反應負載管理措施，配合抑低尖峰負載後，即能獲得電費扣減優惠，發揮「團節」力量共創「用戶-台電-社會」三贏局面。

▲晶鉦工業股份有限公司廠長林聖誌出席節電座談會。（圖／台電南投區處提供）

昨天計有高壓以上大用戶近100人參加活動，鑄鐵製造業晶鉦工業股份有限公司廠長林聖誌說，台電安排由專員2人1桌方式，直接面對面服務工商大用戶，即時處理反映意見、建議事項或申請用電事項，讓他非常肯定讚許。