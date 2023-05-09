　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

贈醬油尋求選民支持　雲林褒忠鄉代判1年9月獲緩刑

▲雲林地檢署去年10月27日破獲褒忠鄉張姓鄉代表候選人以瑞春醬油禮盒為對價，向多位選民交付賄賂請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。（圖／警方提供）

▲雲林地檢署去年10月27日破獲褒忠鄉張姓鄉代表候選人以瑞春醬油禮盒為對價，向多位選民交付賄賂請求投票支持，涉犯投票行賄罪嫌。（圖／警方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

2022九合一地方選舉，雲林褒忠鄉鄉代表候選人張敏雄於2022年10月間以價值240元醬油禮盒為對價，向多位選民交付賄賂請求投票支持，涉犯交付賄賂罪。雲林地方法院於今年2月23日判決，處有期徒刑1年9月；緩刑3年付保護管束；並應向公庫支付30萬元，及150小時之義務勞務，並參加法治教育3場次；褫奪公權4年。

雲林地方法院說明，張敏雄以價值240元之醬油禮盒向選民行賄，拜託選民們投票支持，雖醬油非高價值卻與一般文宣廣告面紙、口罩、原子筆相較不同，客觀上應已足認具有動搖投票權人投票意向之效用。故當張敏雄辯稱贈送醬油禮盒不足以動搖選民投票意向，與投票沒有對價關係不被法官採信。

張敏雄贈送有相當價值的醬油禮盒予有投票權的選民行為，使收禮選民等於選舉時能投票支持張敏雄，而約於選舉為投票權之一定行使，符合選罷法第99條第1項規定的賄選行為。雲林地方檢察署依同法第120條第1項第3款之規定，以被告有同法第99條第1項之行為，請求判決被告就系爭選舉之當選無效是有理由的。

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►票數領先她放炮慶祝卻落選　雲林超糗候選人告當選無效...結果曝

►雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

►掰咖賊狂偷200斤蒜頭！腳打石膏也要翻牆狂搬　拄助行器現場模擬

►斗六警執行清樓專案　淨化轄區治安掃蕩詐騙

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點發聲了
台灣缺點多追不上日本？在台日人「列11優點」狂讚
快訊／137萬股東嗨翻！台積電罕見提高季配息至3元
女童生前可愛影像　爸餵香蕉開心跳舞！奶音喊：好了
快訊／租屋處飄惡臭　31歲女博士生「陳屍房內多天」
快訊／八德運動中心天花板坍塌　監察院通過糾正桃園市府
最後身影！3歲女童與母開心牽手走騎樓　1分鐘後慘遭輾亡
明早出門帶外套！周末雨彈轟炸全台　「雨勢最猛時段」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

贈醬油尋求選民支持　雲林褒忠鄉代判1年9月獲緩刑

基隆暖暖區表揚模範母親　謝國樑：感謝為家庭無私付出

基隆西定托嬰中心僅單一出口　謝國樑立馬會勘：最短時間解決

為在地年長者謀福祉　台大醫院雲林分院聘泌尿權威助陣

叫不到計程車！身障男天后宮前無助徘徊　警暖心助返家

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

SE7EN婚禮奔向李多海！　BIGBANG、2NE1都來了

都城隍廟捐事故處理智慧平板　高虹安：警民合作典範

竹市稅務局推線上回覆平台　掃描QR Code輕鬆快速辦

國家公園署將改制升格！　林右昌赴玉管處視察談新使命

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

贈醬油尋求選民支持　雲林褒忠鄉代判1年9月獲緩刑

基隆暖暖區表揚模範母親　謝國樑：感謝為家庭無私付出

基隆西定托嬰中心僅單一出口　謝國樑立馬會勘：最短時間解決

為在地年長者謀福祉　台大醫院雲林分院聘泌尿權威助陣

叫不到計程車！身障男天后宮前無助徘徊　警暖心助返家

【廣編】北士科擎天地標「柏鴻君臨」盛大舉辦施工說明會　近百已購戶熱情參與

想偷偷美白？媽進廚房驚見「黑狗變日本藝妓」　呆萌坐地上憨憨笑

東森寵物舉辦毛孩認養會　遭繁殖場丟棄「獨眼金吉拉」盼新家

16元開吃！超商限量賣「2款日本人氣蛋糕」　滿滿小蜜橘奶油餡太邪惡

陳子豪演「炸裂刑警」NG好幾次　自嘲演反派比較適合

咖啡廳拒老人進入！店家曝「奧客多又吵」　他氣哭：老人就不是人嗎

李翊君突曝「很久沒跟老公說話」　還零接觸女兒...背後原因曝光！

郭台銘挨轟支持警總復辟　郭辦發3點聲明「特定人士斷章取義」

「有錢想買哪就買！」他不解買房課夯啥　一群反搖頭：不吃虧

獨／王思佳陷假包風暴　資深代購直言「愛馬仕水很深」入手管道曝光

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

鳳鳴夜市開5天熄燈　市府勒令停業

桃園304個里5/15-16大停水

「北港迎媽祖」水仙宮前平安宴大亂鬥

桃園「大溪區健行活動」　開放6千民眾參與

郭台銘上台沉默2分鐘　郭子乾三度救場

台南母女車禍命案陳椒華痛心

女子半夜獨坐台南運河橋墩突落水不治

台南新化行車糾紛當街互罵雙方都要罰

市地重劃爭議　民間團體舉辦座談會學者呼籲立專法

有機男遭蛇咬　醫讚他2點逢凶化吉

屏東男反鎖屋內不進食　消防員破門救人送醫

新北板橋民權社宅　5／18起開放申租

逢甲「31年地標級麥當勞」傳月底熄燈

學生摔癱　桃議員要求加強道路養護

更多熱門

相關新聞

「1票300元」賄賂鄰居　彰化男下場曝

「1票300元」賄賂鄰居　彰化男下場曝

2022九合一大選，彰化大村鄉一名58歲呂男在選前10天，拿300元給楊姓老鄰居，要他投票給大村鄉第四選區唯一一席賴姓女性鄉民代表，被檢方查獲，呂男依涉犯公職人員選舉罷免法交付賄賂罪起訴；彰化地院判呂1年6月徒刑，緩刑4年，褫奪公權3年；賴女也因此被檢方提當選無效之訴。

掰咖賊狂偷200斤蒜頭！拖石膏腿猛搬

掰咖賊狂偷200斤蒜頭！拖石膏腿猛搬

北港溪高灘地環境整理　將打造溪畔草原親水環境

北港溪高灘地環境整理　將打造溪畔草原親水環境

八成文蛤「開嘴」死亡　台西養殖業者損失慘重

八成文蛤「開嘴」死亡　台西養殖業者損失慘重

雲林大雨沖壞魚塭土堤　養殖業者無奈

雲林大雨沖壞魚塭土堤　養殖業者無奈

關鍵字：

雲林九合一大選地方選舉賄選褒忠鄉鄉民代表瑞春醬油

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面