平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局在嘉義進行高架化工程，包商卻遺漏工作平台車入侵軌道，導致台鐵3121次區間車直接撞上，主排障器和車下零件撞壞，所幸旅客平安，鐵道局表示，該案施工後經過3道檢查關卡，檢查表單都有做，目前正釐清為何做了卻沒有發現平台車入侵，針對包商會有罰款外，人員若有疏失也會懲處。

▲鐵道局工作平台車入侵軌道，遭區間車撞上。（圖／讀者提供）

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3121次區間車今(9日)上午5時16分行駛至嘉義=南靖間東正線，突然撞到異物，車輛主排障器受損，車下零件也受損，事後調閱行車紀錄器畫面，發現撞上的是鐵道局進行嘉義鐵路高架化工程的工作平台車。所幸入侵軌道小型平台車長寬僅約1公尺，僅造成區間車受損，旅客皆平安，台鐵針對車輛受損將向交通部鐵道局求償。

鐵道局今一天連發生2起意外，除平台車入侵軌道外，新馬站截彎取直工程也發生施工廠商操作怪手不慎，今凌晨1時許勾斷電車線20公尺。

▲鐵道局副局長溫代欣。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局副局長溫代欣表示，南靖到嘉義車站間施工過程中，有一個約1公尺的小型平台車沒有收妥，侵入了淨空路線，造成今5點16分一班電聯車撞擊，今天2起疏失事故，造成台鐵相關損失，會依這契約對承商處罰，除罰款外，相關人員有疏失都會做處分和懲處，也會加強人員訓練。

針對為何會發生平台車入侵軌道疏失，溫代欣表示，依照SOP規定，施工收工後要做相關檢查，初步調查，檢查表單都有做，嘉義南靖工程完工後，經過3道防護檢查關卡，包括承商包商的自主檢查、監造單位的抽查、鐵道局監工人員完工檢查，但為何做了相關檢查，檢查項目表單也都有打勾，卻沒有發現平台車侵入淨空，後續會同相關調查單位了解後對外說明。