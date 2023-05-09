　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局在嘉義進行高架化工程，包商卻遺漏工作平台車入侵軌道，導致台鐵3121次區間車直接撞上，主排障器和車下零件撞壞，所幸旅客平安，鐵道局表示，該案施工後經過3道檢查關卡，檢查表單都有做，目前正釐清為何做了卻沒有發現平台車入侵，針對包商會有罰款外，人員若有疏失也會懲處。

▲▼鐵道局工作平台車入侵軌道，遭區間車撞上。（圖／讀者提供）

▲鐵道局工作平台車入侵軌道，遭區間車撞上。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

3121次區間車今(9日)上午5時16分行駛至嘉義=南靖間東正線，突然撞到異物，車輛主排障器受損，車下零件也受損，事後調閱行車紀錄器畫面，發現撞上的是鐵道局進行嘉義鐵路高架化工程的工作平台車。所幸入侵軌道小型平台車長寬僅約1公尺，僅造成區間車受損，旅客皆平安，台鐵針對車輛受損將向交通部鐵道局求償。

鐵道局今一天連發生2起意外，除平台車入侵軌道外，新馬站截彎取直工程也發生施工廠商操作怪手不慎，今凌晨1時許勾斷電車線20公尺。

▲▼鐵道局副局長溫代欣。（圖／記者李姿慧攝）

▲鐵道局副局長溫代欣。（圖／記者李姿慧攝）

鐵道局副局長溫代欣表示，南靖到嘉義車站間施工過程中，有一個約1公尺的小型平台車沒有收妥，侵入了淨空路線，造成今5點16分一班電聯車撞擊，今天2起疏失事故，造成台鐵相關損失，會依這契約對承商處罰，除罰款外，相關人員有疏失都會做處分和懲處，也會加強人員訓練。

針對為何會發生平台車入侵軌道疏失，溫代欣表示，依照SOP規定，施工收工後要做相關檢查，初步調查，檢查表單都有做，嘉義南靖工程完工後，經過3道防護檢查關卡，包括承商包商的自主檢查、監造單位的抽查、鐵道局監工人員完工檢查，但為何做了相關檢查，檢查項目表單也都有打勾，卻沒有發現平台車侵入淨空，後續會同相關調查單位了解後對外說明。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／連勝文南下！　國民黨老將宣布退選
快訊／返台打職籃？　陳盈駿心疼老婆：總是一個人在家
幫「大小姐」阻擋郭台銘買疫苗？　李大維反擊了
4千志願役「寧願賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝
Netflix五月下架201部！　整排神作掰了
峇里島情侶「小紅書全爆出」！神級正妹生前合照瘋傳　網揪疑點
快訊／3歲女童招魂　父擲3允杯痛哭：跟爸爸回家
20歲基隆女拒絕搭訕！　被打到眼窩骨折：爸快救我

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多「低調1神物」　全家人都超愛！內行吃爆：回購10年了

平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

2023熱氣球嘉年華再突破　全球最大熱氣球台東登場...為期60天

新冠併發症、死亡數都上升　變異株再驗出8例大角星「XBB將成主流」

成本狂飆！星級飯店禮粽佛心「凍漲還加量」　早鳥再打9折

動保法修法又一地雷條款「愛爸愛媽要納管」　動保團體憂棄養潮

1學期89萬！到英國讀碩士「6個月怒退學」　離譜內幕曝光

乾罕影響！阿里山茶產量少50%恐漲價　茶農怨：整區全都沒採收

母溺3C養出遲緩兒！醫曝「親子共讀」重要性　3歲前是早療黃金期

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

母女牽手過馬路遭孕婦猛撞　父失3歲愛女：一定討公道

越南媽決心讓1歲兒斷母乳　心疼孩緊抓自己：好想哭...

南投男「被斷雙掌」丟包急診　斷掌丟橋下找不回！7嫌羈押

男巧遇林宥嘉「嗨唱他的歌」　本尊近距離接唱+手心上簽名

郭台銘上台「沉默2分鐘」　郭子乾3度救場：有直播

好市多「低調1神物」　全家人都超愛！內行吃爆：回購10年了

平台車侵軌！3道檢查關卡做了「仍失效」　鐵道局：疏失將懲處

2023熱氣球嘉年華再突破　全球最大熱氣球台東登場...為期60天

新冠併發症、死亡數都上升　變異株再驗出8例大角星「XBB將成主流」

成本狂飆！星級飯店禮粽佛心「凍漲還加量」　早鳥再打9折

動保法修法又一地雷條款「愛爸愛媽要納管」　動保團體憂棄養潮

1學期89萬！到英國讀碩士「6個月怒退學」　離譜內幕曝光

乾罕影響！阿里山茶產量少50%恐漲價　茶農怨：整區全都沒採收

母溺3C養出遲緩兒！醫曝「親子共讀」重要性　3歲前是早療黃金期

三年來首見茲卡！夫妻赴馬爾地夫染病　疫區返國注意「停機3個月」

賓士男不爽被叭　蛇行急剎害休旅車追撞！撂人助陣還找議員投訴

腦瘤少女成立慈善機構　一票大咖藝人捐款加持！真相曝光攏是假

屏科大馬來西亞校友蕭特財　獲僑委會全球傑出僑生校友

李多海戴冠冕、連換3副耳環當最美新娘　小資女愛牌婚鞋不到3千元

28歲長髮妹坐河堤邊痛哭　暖警急跨圍欄「陪聊心事」安撫

動物園徵「大鵰工讀生」！時薪418元　應徵首要條件︰恥力要夠

楊小萍遺照曝光　親弟楊慶煌「靈堂低調吐6字」網哀悼：姊弟情深

快記起來！「台東熱氣球光雕音樂會」場次出爐　無人機群飛超美

右轉上國道聞巨響！大貨車駕駛一看嚇傻　YouBike騎士卡輪下慘死

超傻眼！奶爸議員關注嘉義媽咪友善空間　哺乳室竟「只用屏風隔開」

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

梅雨大豐收！　下波「全台再變天」

3星座要轉運了！事業迎來全新突破

大樂透飆4.3億！3生肖運勢翻轉大發橫財

2天賺2549萬噸　全台水庫最大贏家出爐

認了賣「藍眼淚壽司」！爭鮮聲明：檢測無菌種、未添加螢光劑

3歲女童被撞死！百萬網紅怒列4點打臉「跟A柱無關」

網賣「運屍袋」694人下單了！買家曝真實用途

台百萬YTR飛國外約會美女　被當地人罵「滾回中國」

偉大母愛！她大叫「抱緊1月嬰」交給婆婆才昏倒

更多熱門

相關新聞

超夯「鐵道版平安符」來了！「永保安康」車票一卡通　5/10起開搶

超夯「鐵道版平安符」來了！「永保安康」車票一卡通　5/10起開搶

台鐵永康到保安的車票因平安的含意受民眾喜愛，名片式車票更承載台灣鐵道文化的歷史軌跡。因應112年鐵路節將至，台鐵局宣布一卡通公司合作推出《名片式車票：永保安康》造型一卡通，售價250元，5月10日上午10點至5月19日上午10點，在台鐵夢工場網路商店開放會員搶先預購。

鐵道局1天2出包！包商操作怪手勾斷電車線20米　台鐵要求償

鐵道局1天2出包！包商操作怪手勾斷電車線20米　台鐵要求償

監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

客家庄佳餚！台鐵靚客便當今開賣

客家庄佳餚！台鐵靚客便當今開賣

阿伯打翻珍奶嗆乘客　一見列車長秒變臉

阿伯打翻珍奶嗆乘客　一見列車長秒變臉

關鍵字：

鐵道局平台車嘉義南靖台鐵入侵區間車

讀者迴響

熱門新聞

孕婦輾斃3歲童「肚子裡的賠你」！爸慟：有用嗎

7寶爸網紅認錯了！被轟用小孩賺錢「揭妻崩潰現況」

麻煩了！　周末全台變天

越式洗髮「妹子待2小時超崩潰」！嚇到尿不出

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

全台連下2天！　梅雨再來時間曝

10催情食物「吃了讓人想色色」！他一試驚呼：硬又持久

王思佳回應假包疑雲！Toyz：她在說謊

即／雄獅突發重訊：檢警進公司搜查

只有3天！超商3款咖啡飲品買1送1

台南女童遭輾亡　路人心疼放鮮花、玩具追悼

台3女星是愛馬仕大戶！1顆包能買北市蛋黃區套房

酒商遭剁雙掌　高大成曝江湖規矩：下次剁腳

逛好市多「只買1物」就閃人　原因曝：當超商逛

過馬路被撞1死1傷！母清醒頻找女兒　丈夫忍悲瞞死訊

更多

最夯影音

更多
小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開

小知識大道理！汽車過戶最容易忽略的秘密大公開
母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

母女過馬路遭孕婦駕車撞　3歲童倒地搶救不治...

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

奪命畫面曝！母女牽手過馬路遭猛撞　前後車輪輾過…3歲女童慘死

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小禎：討論王思佳能更幸福嗎　心疼好友「她也是受害者」

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

小甜甜遭前夫控虐狗「愛犬噴血見骨」　怒揭過程...她爆氣反擊：有毛病！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面