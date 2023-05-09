花東鐵路雙軌電氣化首標動工！116年10月通車　「高雄-花蓮3小時」

▲鐵道局副局長溫代欣(左)、東工處副處長吳志仁(右)說明花東鐵路雙軌電氣化工程進度。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花東鐵路雙軌電氣化首標主體工程開工！交通部鐵道局表示，花東雙軌電氣化CB06標「知本至台東土建工程」，4月20日動土，意謂花東鐵路雙軌化計畫已正式開展實體工程，後續有3個標案雖然流標，但將檢討物價酌增經費、對廠商資格開放，仍以116年10月通車為目標，高雄到花蓮3小時可抵達。

台鐵花東鐵路雙軌電氣化計畫從花蓮到知本，全長162公里，涵括花蓮縣及台東縣，部分瓶頸路段已雙軌化，單軌剩112.6公里，約占70%，該計畫主體工程標共分為7個土建工程標、1個軌道標、2個電車線工程標及6個系統機電工程標，目前各標已陸續進行招標作業。

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花東鐵路雙軌電氣化工程除CB06標「知本至台東土建工程」已經動工外，另有3個標案流標，由於東部工人或工程師缺人嚴重，東部工程招標比起西部困難許多。

▲鐵道局東工處副處長吳志仁(右)。（圖／記者李姿慧攝）

交通部鐵道局東工處副處長吳志仁表示，花東首標工程已經開工，針對其他標案招標，將會針對開放廠商資格或共同承攬家數等檢討，另也會檢討物價酌量增加工程經費，目前仍以116年10月通車為目標，讓東部盡快達到雙軌，擴充台鐵運能，解決假日一票難求運轉情況，讓民眾悠遊花東更便利。

鐵道局表示，未來花東鐵路雙軌化後，能提升鐵路運轉效率、縮短列車交會等待時間，更可增加鐵路運輸容量及整體花東線座位數供給量，目標為縮短高雄-台東-花蓮旅運時間至3小時、雙向列車可發車數提高至每小時5班次以上，提供進出花東地區便捷的鐵路廊道，增加遊客造訪花東意願，有效促進東部觀光發展，並提昇返鄉旅客便捷性。