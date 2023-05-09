鐵道局1天2出包！包商操作怪手「勾斷電車線20米」　台鐵要求償

▲鐵道局進行新馬站截彎取直工程，包商操作怪手勾斷電車線，圖非事故現場。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部鐵道局一天兩出包，除施作嘉義高架工程包商遺漏工作平台車入侵台鐵軌道，區間車撞上受損，險成0402太魯閣號事故翻版；今凌晨1時許也傳出鐵道局包商施作新馬站截彎取直工程，因施工不慎扯斷電車線，脫落20公尺，台鐵接獲通報漏夜搶修，針對損失將求償。

負責監理台鐵的交通部鐵道局1天2出包，今天凌晨1時許，鐵道局在普悠瑪號出軌地點新馬站，進行路線截彎取直工程，因包商人員施工不慎，操作怪手勾斷台鐵電車線主吊線，導致脫落20公尺，台鐵接獲通報後派員搶修，凌晨4時40分完成搶修，針對電車線受損相關損失，台鐵局將向交通部鐵道局求償。

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交通部鐵道局東工處表示，因包商操作怪手施工不慎，但沒有影響台鐵行車，該起事件若影響台鐵設備受損，以及台鐵若提出求償，將會依合約要求包商負責，另也會加強人員教育訓練和檢討。

而鐵道局出包不僅這一起，今(9日)清晨5時16分一列3121次區間車在南靖也撞上入侵軌道施工平台車，區間車主排障器和車下零件也撞壞。

經查，該平台車為鐵道局包商遺漏，未按照SOP確認，導致工作平台車入侵軌道，與2021年4月2日台鐵408次太魯閣號撞上施工包商落軌工程車情況類似，所幸工作平台車較小型，區間車僅車輛故障，旅客皆平安，令人捏把冷汗。