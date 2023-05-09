獨／監理台鐵卻出包！鐵道局「平台車」入侵軌道　區間車驚險撞上

▲台鐵一列區間車撞上鐵道局包商入侵路線工作平台車，圖非事故列車。（示意圖／資料照）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵408次太魯閣號撞上落軌工程車釀49死，台鐵今(9日)清晨一列3121次區間車在南靖也撞上入侵軌道工作平台車，區間車主排障器和車下零件都撞壞，所幸旅客平安。經查，該起事件竟是監理台鐵的交通部鐵道局出包，鐵道局包商夜間施工忘記將平台車收好，入侵路線淨空，台鐵打算跟鐵道局求償。

3121次區間車今(9日)上午5時16分行駛至嘉義=南靖間東正線，突然撞到異物，司機員停車查看第一時間未發現異物，開車後車下不斷傳出異音，3121次區間車開至南靖站由檢查員檢查車況，發現車輛主排障器受損，車下零件也受損，台鐵考量行車安全，該區間車南靖到潮州間停駛，改派EMU800型電聯車做3188次行駛疏運旅客。

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台鐵局說明，今(9日)鐵道局中工處於零時41分申請民雄站至南靖站間(含嘉義站)路線封鎖斷電，進行嘉義高架化工程施工，4時10分解除路線封鎖並復電。3121次05:16行駛於嘉義=南靖間東正線約K302+400處撞到異物，疑似包商工作小平台車，車下有異音停車檢查，發現前端主排障器受損，不適合載客；3121次南靖=潮州停駛，旅客轉乘其他列車，該案已報警處理，並由台鐵局運安處會同鐵道局調查中。

台鐵局表示，經事後現場巡查，發現一輛工作小平台車，長約1公尺，為鐵道局中工處施工後遺留在軌道上，第一時間因天色還沒全亮，司機員沒發現，但撞上後小平台車卡在車下發出異音，之後噴落路線旁，後續責任若釐清後，相關損失會跟鐵道局求償。

交通部鐵道局則表示，初步調查包商夜間施工後，沒有將平台車收好，入侵路線淨空，該案仍在釐清中，針對台鐵損失會賠償，包商工具入侵淨空路線就是不對，將依照契約罰則來辦理，也會加強對人員教育訓練。