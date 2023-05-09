兒子比孫女還要小！　年輕阿嬤嗨抱2孩「一起餵母乳」

▲英國一名年輕阿嬤同時把母奶餵給兒子和孫女。（示意圖／記者姜國輝攝）



記者吳美依／綜合報導

英國婦女珍（Jane McNeice）在35歲那一年升格「少年嬤」，之後又二度懷胎生子，導致「兒子比孫女更年幼」的罕見現象。由於她和大女兒在差不多的時間點懷孕，因此甚至還曾用「自己的母乳」，同時哺育兒子和孫女。

《每日郵報》等外媒報導，珍20歲生下大女兒勞拉（Laura），大女兒則在15歲那年生下孫女艾薇。2年後，珍懷上第二胎奧利佛，導致次子比孫女還要小2歲。如今，艾薇已經11歲了，奧利佛則是9歲。

又過了2年，母女倆竟然同時懷孕，珍迎接第三胎班恩，大女兒也生下第二個孫女貝拉。因此，珍的么子和最小孫女是同齡，今年已經7歲。

This grandma is hip and young — and so are her children. 由 New York Post 發佈於 2023年5月4日 星期四

現年47歲的珍受訪時坦承，家裡的狀況比較極端，可能讓一些人感覺不舒服，她談到餵母乳的行為時說，「有人覺得這很了不起，完全是一種榮耀。也有人會對此發出嘔吐的聲音。」

珍發現大女兒也成為「小媽媽」時非常震驚，甚至要求勞拉人工流產，但後來漸漸改觀。她認為，可能因為母女倆「都是自閉症患者」，才會在思考過後選擇年紀輕輕懷孕生子，她們的人生道路永遠不會像一般人一樣。

珍坦言以前接受了大部分人對理想生活的想像，也就是有一份好工作、結婚生子、買車買房，但「現在我們知道我們得了自閉症，什麼對我們來說才是正常的？」她欣然接受自己家庭的獨特之處，也指出成為「少年嬤」的一大好處就是可以陪伴孫女更多年。