侯友宜兩岸主張怎搶分？　游盈隆曝大招：賴柯陣營會一堆人昏倒

▲新北市長侯友宜近日出席市政總質詢 。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前傳出出兩岸論述將聚焦和平保台、反共不反中，對此，民進黨發聲明否認，但台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這是一種守成的心態，顯示操盤者理想熱情已漸漸消失。長久以來，國民黨避談反共，民進黨避談台獨，是很奇怪的政治現象。如果新北市長侯友宜大膽一點跳出來力主「反共保台」，賴柯陣營會有一大堆人昏倒在地。

面對「反共不反中」引來各界討論，民進黨聲明指出，賴清德的兩岸立場始終一致，就是「守護台灣」，促進台灣的「民主、和平、繁榮」，同時呼籲他黨勿見縫插針。

游盈隆說，民進黨的論述明顯傳達了一個清楚的訊息，那就是選戰大業方興未艾，不宜旁生枝節。意思是以後凡是會惹麻煩的事都不要去做，就算終極而言有助於選情或形象。

不過，游盈隆提到，「反共不反中」乃當今台灣社會主流民意，如果因爲怕麻煩，怕被競爭對手批評，就打退堂鼓，並非明智之舉。台灣民意基金會2020年八月曾做過一項相關調查，結果顯示：56.2%同意「中共非中國，中共也不代表中國14億人民」，29.3%不同意。進一步分析顯示，除了國民黨略為多數的人反對外，民進黨、民眾黨、時力、基進都是一面倒贊成。中性選民41.2%贊成，27.6%反對。

游盈隆也說，侯友宜這陣子正接受議會嚴厲拷問，此外，政治語言是他目前最需要的，如果他大膽一點跳出來力主「反共保台」，言簡意賅，保證大受歡迎，除了遠承二蔣老國民黨正統，近接李登輝國民黨本土派訴求，進可攻，退可守，對他而言是絕佳的號召，「這必須藝高人膽大，只怕他沒這個膽量」。