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星宇延誤⋯丟1句訂不到飯店打發！客轟「為省錢拖延」：看清真面目

▲星宇航空JX002旅客在機場無所適從，也沒有任何補償。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空討論區）

▲星宇航空JX002旅客在機場無所適從，也沒有任何補償。（圖／翻攝自Facebook／星宇航空討論區）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空日前東京飛台北航班嚴重延誤，連帶影響2班台灣飛洛杉磯的班機也延宕24小時起飛，影響人數多達414人，這批人並無任何補償，有旅客抱怨，星宇為了降低成本，刻意拖時間不宣布飛機不飛，讓旅客無法簽轉他航，要求旅客共乘計程車回家、與陌生人同房，丟一句「訂不到飯店」就了事，他痛批「星宇完全不考量乘客」。

星宇航空原定於5月6日JX002航班延後24小時出發，原JX002的乘客人數為152人。搭乘該班機的旅客在臉書社團「星宇航空討論區」闡述當時情況，他指出，當時星宇早知道飛機卡在日本飛不回來，至少延誤4小時，但星宇完全沒有告知旅客，還繼續開放Check in，「擺明就是要讓大家在機場耗4小時」。

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該網友表示，當天其實有其他家航空公司在差不多的時間飛美國，星宇卻硬要拖到23:37（表定時間23:40起飛）才宣布飛機不飛，「拖了一小時才講，就是怕大家要求他轉簽其他航空公司，他成本會提高很多畢竟是長程票」。

該網友指出，星宇8點就知道至少03:00後才能飛了不敢改，等到其他航空公司飛走了才公布JX2不飛，完全不讓乘客有時間應變，完全不顧乘客感受。

▲▼星宇航空,STARLUX Airlines。（圖／路透）

▲星宇航空處理班機延誤的做法遭旅客砲轟。（圖／路透）

此外，星宇在宣布飛機不飛後，也沒有任何作為，沒有及時準備食物、水，甚至以「訂不到飯店」打發旅客，該網友質疑，「這是台灣主場欸？所以就是沒有應變計劃嘛」，接著星宇還要求旅客共乘計程車，他傻眼「車是夠的，星宇還在想省錢，後來有準備一些房間，卻開始要求大家四人一間，誰要跟陌生人一起睡？」

該網友表示，「回家的台籍旅客星宇有登記電話說要通知，現場實際詢問有好多人根本沒收到通知電話，要自己不斷查詢app深怕來不及趕到機場，星宇的客服週日不上班，後來check in 問星宇為何沒人通知連簡訊email都沒有，櫃檯竟然說可能漏了」。

該網友痛批，「我們也不像日本那受到媒體關注那群有拿到免費機票跟鳳梨酥。目前任何補償都沒有，只有坐回家的計程車錢是星宇出的，一件事請讓我看清了星宇不在乎乘客的態度，絕非K董在電視上表現的這麼啊沙力，現在一面倒的好評真的是公關高招」。

其他有類似經驗的網友留言「我上次也是延誤，關機艙不知道在在等什麼、等多久，真的下次不再搭了，看起來慣用手法都是拖到最後一刻，先check in、先登機關機艙，資訊不透明」、「我也是苦主+1」。

星宇航空表示，對於航班延誤深感抱歉。本次疏失對乘客造成諸多不便，星宇航空將進行全面檢討，並制定未來的應對措施，以確保不會再發生此類事件。

▼星宇航空JX2苦主發文講述整個經過。（圖／翻攝星宇航空討論區）

▲▼星宇航空JX2苦主發文講述整個經過。（圖／翻攝「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」）

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