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1類人被星宇遺忘！待候機室傻等　回台被告知「行李還在東京」氣炸

記者施怡妏／綜合報導

星宇航空JX800在成田機場遇怪風延誤，連帶影響到後續的JX801、JX803航班，使得大批乘客被迫在機場過夜，一名搭乘JX801的乘客表示，在候機室等了5個小時，沒有水沒有食物，地勤也交代不要亂跑，隨時有登機的可能，後來轉搭華航回台，抵達台灣時，被告知行李還在東京，一連串的荒謬事蹟讓他很傻眼。

該名乘客在臉書「爆料公社」發文，原訂6日下午1時55分回台，在候機室等了5小時，沒有提供水、食物，地勤也交代不要離開，隨時都有登機的可能，後來轉搭晚上6時20分的華航回台，但機上沒有提供餐點，「已經午餐晚餐沒吃」，抵達桃園機場已經是晚上9點半了，「很傻眼的被告知，行李還在東京」。

 ▲▼日本旅遊，日本自由行，日本個人旅行，成田機場，成田國際機場，成田機場第一航廈，成田國際機場第一航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲成田機場。資料照，圖與本文無關。（示意圖／記者蔡玟君攝）

原PO氣炸指出，星宇一點誠意都沒有，連個主管出面解釋都沒有，地勤也一問三不知，「急著要我們行李寄送資料填好，就要打發我們走」，寫完行李寄送資料已經快晚上11點了，有不少人家鑰匙放在大行李箱，有些是住在中南部的人，「都沒有要做一些安排，也完全沒有提到賠償的事，連延誤證明也沒有，行李也不知道何時會送回來，沒有親身在現場的人無法感受吧」。

原PO表示，JX801跟JX803的乘客是被遺忘的一群，並不是要求賠償，只是星宇的處理態度讓人很失望，「部份華航轉載的乘客，並沒有賠償來回機票，只是要表達星宇的危機處理很差，從頭到尾整個處理態度，真的是讓人無言又傻眼」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲▼ 原PO轉搭華航的班機回台。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

貼文一出，網友認為，能平安回家就已經很好了，「老實說能平安降落，其他都不是什麼大事」、「不是都幫你轉華航了嗎？你要什麼賠償？人家都幫你處理，你也相較於其他人順利回家了」、「算了啦，平安回家就好，何況已讓你轉搭華航回來了，難道還要免費退錢給你嗎？不要太貪心」。

但也有網友挺原PO，「合理的賠償本來就能平息心中的不滿阿，沒有賠償，至少主動說明+誠懇的道歉要有吧」、「星宇的危機處理真的很不行，難怪旅客會生氣」。

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