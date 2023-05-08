她讚星宇親切！但是「常忘給水、客服難打」：這次沒出包也會卻步

▲星宇航空。資料照，與本文無關。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

星宇航空因延誤事件引發大量討論，有網友發文分享，她已經搭過星宇好幾次了，服務態度確實很親切，但實質的服務品質卻沒這麼好，像是要一杯水卻被遺忘、無法線上改機票等，即便這次沒有出包，這些小細節累積起來，還是會讓很多客戶卻步。

這名網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」上發文表示，她搭過星宇好幾次了，雖然服務態度親切，但服務品質卻不像空服員的笑容一樣好。她舉例，很多人和空服員要水喝，但卻都被遺忘，要重複提好幾次才能拿到。

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再者是，商務客有時因業務需求要臨時改機票，但原PO就說，星宇無法線上改機票，所以半夜臨時要改也沒辦法自行處理。不只如此，星宇客服不好打進去，她之前打了20分鐘才有人接聽，之前更有人等了1小時。

因此綜合上述，原PO認為，即便這次航班沒有出包，這些小細節累積起來，不少客戶也可能對這家航空公司卻步。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不只電話客服啦，連文字客服都難聯繫，真的心很累」、「不能線上改機票，一定要打客服，可是客服週末又沒上班。 好不容易上班了也是要進線等半天才能接通」、「狀況連連，美麗的糖衣之下才是考驗」。

也有些網友表示，「飲料被忘是每家都有，很正常的，每個空服員服務的客人太多，有時臉也會對不起來」。對此，原PO則認為，「當然要看比例」。