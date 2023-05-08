星宇退來回機票「創業界首例」！估損失570萬　張國煒：該賠就賠

記者閔文昱／綜合報導

星宇航空6日因調度問題發生航班延誤事件，多達302名旅客只能夜宿東京成田機場，而董事長張國煒親自飛往現場致歉，並承諾做全額退費，創下航空業界首次來回全程都退票的記錄。據了解，星宇航空台北東京來回機票為1.9萬元，若針對JX803機上的302人退款，預估將損失570萬。

由於人力不足，張國煒搭乘廉價航空，7日一早現身成田機場向旅客致歉，「他們本來叫我不要來，我說我一定要來，因為我不會害怕面對大家。」他提到，自己做錯該承擔就承擔，「就像我對大家的承諾一樣」。面對旅客，他也說「我會跟他們（員工）交代，我不希望他們再砸鍋了，我真的很怕」。

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▲張國煒現身機場道歉。（圖／網友「Mao Mi Chang」授權）

張國煒表示，針對受害旅客，星宇航空將賠償來回機票費用，他表示，「做錯就承認，不用再瞎掰，該怎麼賠償就阿莎力一點，不用扯東扯西，人家聽不進去，我們盡最大誠意解決，來回就都不收錢，應該是業界第一次」。

星宇航空公關長聶國維7日表示，星宇航空會針對班機上的旅客退費，共計302人，目前均已完成完成退費，也已致歉，「我們認為我們做的已經夠多了，差不多」，無其他補償方案。經了解，星宇航空台北東京來回機票為1.9萬元，此次針對302名旅客來回全程都退票，等同星宇航空認虧570萬。

▲星宇航空航班嚴重延誤。（圖／路透）

民航局表示，已要求星宇航空說明，包括飛安面之各項航、機務問題、機組員飛時是否符合規定，以及營運面之航班延誤、取消衍生之各項問題，均為釐清重點。而航班延誤、取消損及旅客權益部分，民航局除要求星宇航空具體說明，並已要求立即檢討、改善。相關作業自事發當天即已展開，各項程序目前仍進行中。